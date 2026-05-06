«Γέφυρα διαλόγου» η ελληνική γλώσσα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
«Γέφυρα διαλόγου» αποτελεί η ελληνική γλώσσα μεταξύ πολιτισμών, όπως επισημάνθηκε σε εκδηλώσεις στην Κίνα στις οποίες συμμετείχε από τα Χανιά το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Πρόκειται για εκδηλώσεις του Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού & Κινεζικού Πολιτισμού (ΚΕΛΚΙΠ) στην έδρα του στο Πανεπιστήμιο Southwest στο Chongqing της Κίνας.
Εκεί, έλαβε χώρα το 3rd Global Forum on Mutual Learning among Civilizations, την Πέμπτη 16 Απριλίου.
Εκπροσωπώντας το Πολυτεχνείο Κρήτης, η Αντιπρύτανις Οικονομικών και Ανάπτυξης Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη, πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: «A short portrait of the Technical University of Crete and its educational cooperation with Chinese Universities and Institutions».
Στο πλαίσιο του Forum, η Αντιπρύτανις συμμετείχε στην ημερίδα «Οι γλώσσες ως φορείς του παγκόσμιου πολιτισμού: Η Ελληνική γλώσσα ως γέφυρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών» και στην Τελετή Εορτασμού των 120 ετών του Πανεπιστημίου Southwest, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 18 Απριλίου 2026.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πολυτεχνείου, την ελληνική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχε και ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Πεκίνο Δρ. Ευγένιος Καλπύρης, αποτέλεσαν εκπρόσωποι των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Τέλος, η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Πρότυπο Γυμνάσιο/Λύκειο του Πανεπιστημίου Southwest (High School Affiliated to Southwest University), όπου οι μαθητές διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, καθώς και το Chongqing College of Architectural Engineering.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

