ΓΕΕΘΑ: Ανέλαβε καθήκοντα η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανέλαβε σήμερα, επίσημα, τα καθήκοντά της.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δώμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημητρίου Χούπη, η αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοϊλιού ανέλαβε τα καθήκοντα αντικαθιστώντας τον έως τώρα εκπρόσωπο συνταγματάρχη Σπύρο Ασλάνη.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, υπογράμμισε ότι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ «έχει εξελιχθεί σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο με επιτυχία» ενώ εξήρε τις επιδόσεις της.

Δεν παρέλειψε δε, να συγχαρεί για την προσφορά του τον κ. Ασλάνη – στον οποίο επέδωσε και αναμνηστικά δώρα – που αποχωρεί ενώ ευχαρίστησε θερμά τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους για την άψογη συνεργασία κατά τα τρία χρόνια της αρχηγίας του.