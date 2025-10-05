GBL: «Ποδαρικό» για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (5/10) η 1η αγωνιστική της Greek Basketball League. Στις 13:00, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά, με αντίπαλο το Μαρούσι, κι ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, ο Φρανκ Νιλικίνα.

Στις 16:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο T-Center με στόχο να μπει… με το δεξί και στην GBL, μετά τη Euroleague.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Greek Basketball League

Κολοσσός Ρ.-ΑΕΚ 85-87

Καρδίτσα-Άρης 91-77

Ηρακλής-Προμηθέας Π. 90-79

Πανιώνιος-Περιστέρι 61-87

Κυριακή 5/10

Αγ. Θωμά 13:00 Μαρούσι-Ολυμπιακός

ΟΑΚΑ 16:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ