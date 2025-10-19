menu
Γάζα: Στον αέρα η εκεχειρία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Γάζα, ιδίως μετά την τελευταία εξέλιξη με τον ισραηλινό στρατό να έχει ξεκινήσει αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων των τρομοκρατών, σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης.

Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν στην περιοχή της Ράφα, στη νότια Γάζα, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση με αντιαρματικό ρουκέτα, με τους δράστες να χαρακτηρίζονται ως τρομοκράτες, ενώ σε απάντηση ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό, ωστόσο φαίνεται πόσο εύθραυστη είναι η εκεχειρία και οι λεπτές ισορροπίες.

Στέιτ Ντιπάρμεντ: Προειδοποίησε ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων στη Γάζα – Διέψευσε η Χαμάς
Υπενθυμίζεται, ότι τα ξημερώματα είχε εκδώσει το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίηση ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα και ότι αυτό θα αποτελούσε μια σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας που έχει συμφωνηθεί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μία ανακοίνωση της Χαμάς, η οποία διαψεύδει αυτές τις κατηγορίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπήρξε και μια ανακοίνωση απο το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο που λέει ότι το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα, απο όπου περνάει η ανθρωπιστική βοήθεια, θα παραμείνει κλειστό μέχρι η Χαμάς να επιστρέψει όλες τις σορούς των ομήρων που ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί εντοπιστεί και παρέμεναν σε αιχμαλωσία στη Γάζα.

Νετανιάχου: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλιστεί η Χαμάς – Θα είμαι ξανά υποψήφιος για πρωθυπουργός
Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξή του στο Channel 14, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα ολοκληρωθεί μόνο όταν εφαρμοστεί πλήρως η δεύτερη φάση της συμφωνίας, η οποία προβλέπει αφοπλισμό της Χαμάς και αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσης ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του επόμενου έτους, υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ «θα συνεχίσει μέχρι να εξασφαλίσει πλήρως την ασφάλειά του».

Διαμαρτυρίες για τους αργούς ρυθμούς επιστροφής των σορών – Ανασκαφές απο τη Χαμάς για τον εντοπισμό σορών
Νέα παράδοση σορών από τη Χαμάς σημειώθηκε τη νύχτα, με δύο ακόμη σωρούς να παραδίδονται στις ισραηλινές αρχές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μία σορός έχει ήδη ταυτοποιηθεί και ανήκει στον 54χρονο Όρον Ένγκελς, ο οποίος είχε απαχθεί το 2023.

Η δεύτερη σορός βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία ταυτοποίησης. Αν επιβεβαιωθεί ότι ανήκει επίσης σε ισραηλινό όμηρο, ο συνολικός αριθμός των επαναπατρισμένων σωρών θα ανέλθει σε 18.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για να εντοπιστούν οι υπόλοιπες σοροί των Ισραηλινών ομήρων. Στη Μέση Ανατολή μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλτ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για να παρακολουθήσει την εξέλιξη της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

 

