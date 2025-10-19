menu
Γάζα: Νέες επιθέσεις και διακοπή στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Ισραήλ θα διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας, αναφέρουν δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, αφού η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός.

Νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από τους πρώτους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή νωρίτερα σήμερα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς, τις οποίες διέψευσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα», ο ισραηλινός στρατός «ξεκίνησε σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

