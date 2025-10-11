menu
Γάζα: Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα σπίτια τους

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατευθύνονται σήμερα βόρεια, κατακλύζοντας τον οδικό άξονα κατά μήκος των ακτών της Γάζας, καθώς επιχειρούν να επιστρέψουν στα εγκαταλειμμένα σπίτια τους, περπατώντας, με αυτοκίνητα ή κάρα, με την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς να δείχνει πως τηρείται.

Ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν, βάσει της πρώτης φάσης μιας συμφωνίας, που επιτεύχθηκε αυτήν την εβδομάδα, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει μετατρέψει σε συντρίμμια μεγάλο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα: ευχαριστούμε τον Θεό», δήλωσε η Ναμπίλα Μπασάλ, που ταξίδευε πεζή μαζί με την κόρη της, η οποία είχε τραυματιστεί στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι που ο πόλεμος σταμάτησε και τα βάσανά μας τελείωσαν».

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των ομήρων

Μόλις οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδιάταξή τους χθες, παραμένοντας εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, έχοντας, όμως, ακόμη τον έλεγχο σχεδόν του 50% του θύλακα, το ρολόι άρχισε να μετράει αντίστροφα προκειμένου η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους της εντός 72 ωρών.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, περιμένουμε τον γιο μας και όλους τους 48 ομήρους», δήλωσε ο Χαγκάι Άνγκρεστ, ο γιος του οποίου είναι μεταξύ των 20 Ισραηλινών ομήρων που πιστεύεται πως είναι ζωντανοί. «Περιμένουμε να μας τηλεφωνήσουν».

Είκοσι έξι όμηροι έχουν δηλωθεί νεκροί και η τύχη άλλων δύο παραμένει άγνωστη.

Βάσει της συμφωνίας, μετά την παράδοση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν πολυετείς ποινές κάθειρξης στις φυλακές του και 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Εκατοντάδες φορτηγά την ημέρα αναμένεται να φθάνουν στη Γάζα μεταφέροντας τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει σχετικά με το αν η εκεχειρία και η συμφωνία ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων, το μεγαλύτερο βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου, θα οδηγήσουν σε μια διαρκή ειρήνη, όπως προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη των εχθροπραξιών.

Πολλά θα μπορούσαν να πάνε λάθος. Περαιτέρω βήματα στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ πρέπει να συμφωνηθούν. Αυτά περιλαμβάνουν θέματα όπως τον τρόπο με τον οποίο η κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας θα διοικηθεί όταν τελειώσει ο πόλεμος και η τελική τύχη της Χαμάς, η οποία έχει απορρίψει τις αξιώσεις του Ισραήλ να αφοπλιστεί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος πως η εκεχειρία θα τηρηθεί, λέγοντας: «Έχουν όλοι κουραστεί από τις μάχες». Είπε επίσης πως πιστεύει ότι υπάρχει μια «συναίνεση» σχετικά με τα επόμενα βήματα, ωστόσο αναγνώρισε πως ορισμένες λεπτομέρειες θα πρέπει να επιλυθούν.

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι εξέφρασαν τη χαρά τους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τον τερματισμό του διετούς πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, και για την επιστροφή των τελευταίων ομήρων που έπιασε η Χαμάς κατά τη φονική επίθεση που τον προκάλεσε.

Στην επίθεση, υπό τη Χαμάς, εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων, στρατιωτικών βάσεων και ενός μουσικού φεστιβάλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, τα μέλη της σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι άμαχοι και πήραν 251 ομήρους.

Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή τη Δευτέρα και να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα το κάνει μετά τον Τζορτ Ου. Μπους το 2008.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους έχει επίσης πει πως θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο και ότι και άλλοι ξένοι ηγέτες αναμένεται να παραστούν εκεί.

