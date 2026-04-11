Γαύδος: Προχωρούν οι διαδικασίες για αναβάθμιση του ελικοδρομίου

Προχωρούν οι διαδικασίες για την αναβάθμιση του ελικοδρομίου της Γαύδου.

Ηδη προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός και καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού (δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα: «Χανιώτικα νέα» το Μ. Σάββατο 11 Αυγούστου), το έργο αφορά:

«Eργασίες τμηματικής αποκατάστασης της υπάρχουσας μεταλλικής περίφραξης, εργασίες συντήρησης επιχρισμάτων και χρωματισμών του οικίσκου, αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων του με νέα κουφώματα αλουμινίου, επίστρωσης εσωτερικά με κεραμικά πλακίδια (στον χώρο του μηχανοστασίου) καθώς και εργασίες υγρομόνωσης και θερμομόνωσης του δώματος του κτιρίου.

Σε ότι αφορά τις Η/Μ εγκαταστάσεις προβλέπονται οι εργασίες αντικατάστασης των καλυμμάτων των φωτιστικών σωμάτων με διαφανείς και διαφανείς λαμπτήρες, η επισκευή – συντήρηση του υφιστάμενου ιστού και περιστρεφόμενου κώνου ανεμουρίου με την τοποθέτηση υφασμάτινου κώνου και συστήματος φωτισμού – φωτοσήμανσης, η αντικατάσταση του πυροσβεστικού συγκροτήματος με νέο ίδιων χαρακτηριστικών με το υφιστάμενο, η προμήθεια και τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών μέσων για κατηγορία πυρασφάλειας ελικοδρομίου Η3, η προμήθεια και τοποθέτηση διασωστικού εξοπλισμού εντός χαλύβδινου ερμαρίου και η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας (κλωβός Faraday, με ακίδες Franklin) στον οικίσκο, με ταυτόχρονη ενίσχυση της γείωσης με την εγκατάσταση 6 ηλεκτροδίων γείωσης συνδεομένων με αγωγό χάλκινο πολύκλωνο διατομής 50 mm2, περιμετρικά του κτιρίου».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.032,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (91.800,00 € με 24% Φ.Π.Α.).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (05) μήνες από την υπογραφή της

σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες οικοδομικών και Η/Μ εργασιών.

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).