Γαύδος: Προχωρούν οι διαδικασίες για αναβάθμιση του ελικοδρομίου

Γιάννης Λυβιάκης
Προχωρούν οι διαδικασίες για την αναβάθμιση του ελικοδρομίου της Γαύδου.

Ηδη προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός και καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού (δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα: «Χανιώτικα νέα» το Μ. Σάββατο 11 Αυγούστου), το έργο αφορά:

«Eργασίες τμηματικής αποκατάστασης της υπάρχουσας μεταλλικής περίφραξης, εργασίες συντήρησης επιχρισμάτων και χρωματισμών του οικίσκου, αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων του με νέα κουφώματα αλουμινίου, επίστρωσης εσωτερικά με κεραμικά πλακίδια (στον χώρο του μηχανοστασίου) καθώς και εργασίες υγρομόνωσης και θερμομόνωσης του δώματος του κτιρίου.
Σε ότι αφορά τις Η/Μ εγκαταστάσεις προβλέπονται οι εργασίες αντικατάστασης των καλυμμάτων των φωτιστικών σωμάτων με διαφανείς και διαφανείς λαμπτήρες, η επισκευή – συντήρηση του υφιστάμενου ιστού και περιστρεφόμενου κώνου ανεμουρίου με την τοποθέτηση υφασμάτινου κώνου και συστήματος φωτισμού – φωτοσήμανσης, η αντικατάσταση του πυροσβεστικού συγκροτήματος με νέο ίδιων χαρακτηριστικών με το υφιστάμενο, η προμήθεια και τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών μέσων για κατηγορία πυρασφάλειας ελικοδρομίου Η3, η προμήθεια και τοποθέτηση διασωστικού εξοπλισμού εντός χαλύβδινου ερμαρίου και η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας (κλωβός Faraday, με ακίδες Franklin) στον οικίσκο, με ταυτόχρονη ενίσχυση της γείωσης με την εγκατάσταση 6 ηλεκτροδίων γείωσης συνδεομένων με αγωγό χάλκινο πολύκλωνο διατομής 50 mm2, περιμετρικά του κτιρίου».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.032,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (91.800,00 € με 24% Φ.Π.Α.).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (05) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες οικοδομικών και Η/Μ εργασιών.

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

