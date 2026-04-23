Γαύδος: Κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Χανιά μετά τις… κατεδαφίσεις

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την κατεδάφιση καλυβών στη Γαύδο.

Κάλεσμα για συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης στα σκαλιά της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα απεύθυναν συλλογικότητες.

Επίσης η «Πρωτοβουλία για τη Γαύδο» που συστάθηκε από όσους αντιδρούν στις κατεδαφίσεις, καλεί σε συγκέντρωση, την Παρασκευή (24/4) «στις 6 το απόγευμα στο δημαρχείο Χανίων όπου έχει γραφεία και ο Δήμος Γαύδου».

Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωση – απάντηση σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Γαύδο εξέδωσε ο Δήμος, ξεκαθαρίζοντας πως «η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά έναν χώρο ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, που απαιτεί προστασία».