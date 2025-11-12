Γαύδος: Δύο συλλήψεις για το πολύνεκρο ναυάγιο

Στη σύλληψη ενός 32χρονου και ενός 29χρονου φερόμενων ως διακινητών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές.

Όπως ανακοινώθηκε «αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση 55 αλλοδαπών και την περισυλλογή 3 σορών, τις απογευματινές ώρες χθες, στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια της Γαύδου, συνελήφθησαν ένας 32χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν) και ένας 29χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν), οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές που τους μετέφεραν από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Οι αλλοδαποί συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διακίνηση”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023, σε συνδυασμό με τα άρθρα 45 “Συναυτουργία”, 277 “Πρόκληση ναυαγίου” και 306 του Π.Κ. “Έκθεση”»