Γαύδος: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών

Δύο νέα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών/προσφύγων σημειώθηκαν στην Γαύδο τα τελευταία 24ωρα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα το μεσημέρι της Παρασκευής εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 16 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου λέμβος στην οποία επέβαιναν 13 άτομα (11 άνδρες και 2 γυναίκες). Αμεσα στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο και περισυνέλεξε τους 13 επιβαίνοντες.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα και με τη συνδρομή ενός Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι και στη συνέχεια με τη συνοδεία στελεχών της Λιμενικής Αρχής των Χανίων, μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Από το Λιμενικό Σώμα ανακοινώθηκε ότι «συνελήφθη ένας 32χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νοτίου Σουδάν), ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν.3386/05 (Παράνομη είσοδος στη χώρα), του άρθρου 306 του Π.Κ. (Έκθεση ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο) και του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 (Διευκόλυνση)»

Εν τω μεταξύ το πρωί του Σαββάτου, εντοπίστηκαν 56 μετανάστες/πρόσφυγες στην περιοχή της Τρυπητής.

φωτ. αρχείου