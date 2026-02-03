Γαύδος: Αρση αποκλεισμού μετά από 17 μέρες

Αρση αποκλεισμού μετά από 17 μέρες για τη Γαύδο.

Το μεσημέρι της Τρίτης (3/1) απέπλευσε κανονικά από τα Σφακιά το πλοίο: “Δασκαλογιάννης” για την ακριτική νήσο, μεταφέροντας όλα τα απαραίτητα εφόδια: τρόφιμα, φάρμακα, ζωοτροφές και διάφορες άλλες προμήθειες.

Επίσης, όπως μας είπε η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, με το πλοίο μεταβαίνουν στη νήσο και τεχνικοί του ΟΤΕ καθώς παρουσιάστηκε βλάβη στα δίκτυα τηλεφωνίας σε ορισμένες περιοχές.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία.