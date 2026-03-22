Γαλλίδα πρέσβειρα: «Σύγχρονος, Ευρωπαίος πολιτικός ο Ελ. Βενιζέλος»

Ως ένα «σύγχρονο , Ευρωπαίο πολιτικό» παρουσίασε τον Ελευθέριο Βενιζέλο η Γαλλίδα πρέσβειρα Laurence Auer στην ομιλία της στα πλαίσια του πολιτικού μνημόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου το μεσημέρι της Κυριακής.

Η κ. Auer δήλωσε χαρακτηριστικά πως «ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν πολύ κοντά στο ευρωπαϊκό πνεύμα , στην αλληλεγγύη των κρατών και είχε την ιδιαίτερη φιλοσοφία της Ομοσπονδίας. Πολύ σύγχρονος, επίκαιρος και πάντα λάτρης της Γαλλίας».

Το παρών στις εκδηλώσεις έδωσαν η υφυπουργός κ. Σ. Βολουδάκη εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, η κ. Ν. Μπακογιάννη εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Βουλής, οι βουλευτές Α. Μαρκογιαννάκης και Ε. Αποστολάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Ν. Καλογερης , ο δήμαρχος Χανίων Π. Σημανδηρακης κα.