Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, 2025
Διεθνή

Γαλλία: Υπέρ της αναστολής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού ως το 2027 η Εθνοσυνέλευση

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η γαλλική Εθνοσυνέλευση τάχθηκε σήμερα (με 255 ψήφους υπέρ και 146 κατά) υπέρ της αναστολής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας ως το 2027 και συγκεκριμένα ως τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Μετά την εξέλιξη αυτή η Γαλλία φαίνεται να βαδίζει προς την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 και την κυβερνητική σταθερότητα αφού η αναστολή της μεταρρύθμισης ήταν εκ των ουκ άνευ για να εγγυηθεί το Σοσιαλιστικό κόμμα, οι ψήφοι του οποίου είναι καθοριστικής σημασίας ως προς την διαμόρφωση των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών, ότι δεν προτίθεται να ρίξει την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, όπως συνέβη με τις προηγούμενες κυβερνήσεις Μπαϊρού και Μπαρνιέ.

Σε γενικές γραμμές υπέρ της αναστολής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος ψήφισαν οι βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, του Σοσιαλιστικού κόμματος και του κόμματος των Οικολόγων, ενώ κατά ψήφισαν οι βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν Λυκ Μελανσόν και του Κομμουνιστικού κόμματος.

