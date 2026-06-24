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Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 2026
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Γαλλία: Το πρώτο κρούσμα Έμπολα εντοπίστηκε στη χώρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Για πρώτη φορά εντοπίστηκε κρούσμα του ιού Έμπολα στο γαλλικό έδαφος, σε έναν γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα που είναι αντιμέτωπη με μεγάλη επιδημία, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το υπουργείο Υγείας “επιβεβαιώνει σήμερα τον εντοπισμό ενός πρώτου θετικού κρούσματος του ιού Έμπολα στο εθνικό έδαφος”, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι ο ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο κίνδυνος από τον ιό Έμπολα για τον γενικό πληθυσμό της Ευρώπης είναι χαμηλός.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Στεφάν Λεκορνί παρακολουθεί “ιδιαίτερα στενά” την κατάσταση, διαβεβαίωσε το περιβάλλον του.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ιό Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, από τους οποίους οι 267 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να προειδοποιεί ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί ποτέ τον πρώτο μήνα από το ξέσπασμα μιας επιδημίας Έμπολα.

Στις 15 Μαΐου κηρύχθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό η 17η επιδημία Έμπολα, αν και ο ιός εντοπίστηκε πολλές εβδομάδες έπειτα από “μυστηριώδεις” θανάτους σε μια πόλη της επαρχίας Ιτούρι, επίκεντρο της επιδημίας αυτής. Συνολικά τα τελευταία 50 χρόνια περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Αφρική από τον Έμπολα.

Για την τρέχουσα επιδημία ευθύνεται το στέλεχος Bundibugyo του ιού για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

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