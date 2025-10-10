Γαλλία: Το ομιχλώδες πολιτικό τοπίο παραμένει

Το ομιχλώδες πολιτικό τοπίο παραμένει στη Γαλλία μετά το πέρας της σημερινής συνάντησης του προέδρου Εμανουέλ Μακράν με τους εκπροσώπους σχεδόν όλων των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων της χώρας, με εξαίρεση την Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και την εκπρόσωπο από το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Από την πλευρά της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας διευκρινίστηκε ότι ο Γάλλος πρόεδρος προσκάλεσε τους εκπροσώπους των κομμάτων που δεν επιθυμούν την διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών.

Οι εκπρόσωποι των οικολόγων δήλωσαν προς τους δημοσιογράφους εξερχόμενοι από τη συνάντηση, ότι δεν έλαβαν καμία συγκεκριμένη απάντηση από τον πρόεδρο Μακρόν αναφορικά με τα ερωτήματα που του έθεσαν και το μόνο για το οποίο αισθάνονται βέβαιοι είναι ότι ο νέος πρωθυπουργός δεν θα προέρχεται από τον χώρο της αριστεράς. Στην περίπτωση αυτή άφησαν να εννοηθεί ότι το κόμμα τους θα υποστηρίξει πρόταση μομφής κατά του νέου πρωθυπουργού. Τέλος ο εκπρόσωπος των ανεξάρτητων κομμάτων δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού εντός των προσεχών ωρών.