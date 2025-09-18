menu
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025
Διεθνή

Γαλλία: Τα συνδικάτα κάνουν απεργία και διαδηλώσεις κατά της λιτότητας, ασκώντας πίεση στον Μακρόν

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Εκπαιδευτικοί, μηχανοδηγοί στους σιδηροδρόμους, φαρμακοποιοί και προσωπικό νοσοκομείων απεργούν και έφηβοι απέκλεισαν σήμερα τα σχολεία τους στη Γαλλία, στο πλαίσιο μιας ημέρας διαμαρτυρίας κατά των δημοσιονομικών περικοπών που υποβόσκουν.

Τα συνδικάτα ζητούν να απορριφθούν τα δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης, περισσότερες δαπάνες για δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερους φόρους για τους πλουσίους, καθώς και να εγκαταλειφθεί μια διόλου δημοφιλής μεταρρύθμιση που θα έκανε τους εργαζομένους να εργάζονται για περισσότερα χρόνια για να πάρουν σύνταξη.

Στο Παρίσι, η κυκλοφορία επρόκειτο να διακοπεί σε πολλές γραμμές του μετρό στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, εκτός από τις ώρες αιχμής το πρωί και το απόγευμα. Μαθητές συγκεντρώθηκαν για να αποκλείσουν την είσοδο μερικών σχολείων, ενώ από το συνδικάτο FSU-SNUipp ανακοινώθηκε πως ένας δάσκαλος στους τρεις συμμετεχει στην απεργία.

«Αποκλείστε το λύκειό σας κατά της λιτότητας», έγραφε το πλακάτ ενός μαθητή μπροστά από το Λύκειο Μορίς Ραβέλ στη γαλλική πρωτεύουσα.

Είναι η δεύτερη ημέρα κινητοποίησης μέσα σε οκτώ ημέρες, έπειτα από εκείνη της 10ης Σεπτεμβρίου, η οποία προκηρύχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως η σημερινή, η οποία προκηρύχθηκε και από τα οκτώ συνδικάτα για πρώτη φορά από τον Ιούνιο 2023, προαναγγελλόταν πολύ πιο μαζική.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι περισσότερες από 250 διαδηλώσεις, που έχουν ανακοινωθεί, θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν έως 900.000 ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Στο Παρίσι, ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε πως είναι «πολύ ανήσυχος» για την παρουσία πολυάριθμων ταραχοποιών στη διαδήλωση που έχει προγραμματισθεί στην πρωτεύουσα και στην οποία περιμένει ότι θα συμμετάσχουν 50.000 ως 100.000 άνθρωποι.

Όπως και στις 10 Σεπτεμβρίου, περίπου 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα, υποστηριζόμενοι από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 24 τεθωρακισμένα οχήματα Centaure και δέκα οχήματα που εκτοξεύουν νερό.

Οι δυνάμεις της τάξης άρχισαν να διαλύουν, σε μερικές περιπτώσεις με χρήση δακρυγόνων, συγκεντρώσεις και απόπειρες αποκλεισμού, όπως στη Μασσαλία, όπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατυπώθηκαν εκκλήσεις για να αποκλειστεί η έδρα της εφοπλιστικής εταιρείας CMA-CGM, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Ροντόλφ Σααντέ.

Η κοινωνική αναταραχή σημειώνεται ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πολιτική κρίση και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Η κινητοποίηση έχει στόχο τα «βάναυσα» δημοσιονομικά μέτρα (περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, μεταρύθμιση του ταμείου ανεργίας, πάγωμα των κοινωνικών επιδομάτων…) που προβλέπονται στο σχέδιο εξοικονόμησης 44 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε φέτος το καλοκαίρι από τον τότε πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού. Η κυβέρνηση μειοψηφίας κεντροδεξιάς-δεξιάς, της οποίας ηγείτο, ανατράπηκε από τους βουλευτές στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο διάδοχός του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος διορίσθηκε την επομένη ως ο τρίτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν από τον Ιούνιο 2024, που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση, και ο πέμπτος από την επανεκλογή του το 2022, δεσμεύθηκε κι αυτός να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα που επιβαρύνει τους εθνικούς λογαριασμούς, υποσχόμενος παράλληλα «ρήξεις σε βάθος».

«Οι εργάτες που εκπροσωπούμε είναι θυμωμένοι», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους τα κύρια εργατικά συνδικάτα της χώρας, τα οποία δηλώνουν πως απορρίπτουν τα «βάναυσα» και «άδικα» δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης.

«Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις όσο δεν υπάρχει κατάλληλη απάντηση», είχε δηλώσει η επικεφαλής του συνδικάτου CGT Σοφί Μπινέ, αφού συναντήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με τον Λεκορνί. «Ο προϋπολογισμός θα αποφασισθεί στους δρόμους».

 

