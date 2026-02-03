Γαλλία: Σε διεθνή έκθεση ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου – Συναντήσεις για πεζοπορικές εκδρομές

1 από 4

Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου συμμετείχε με επιτυχία στην Paris Randos Nature 2026, τη διεθνή έκθεση που πραγματοποιήθηκε από 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2026 στο Parc Floral de Paris και αποτελεί κορυφαίο γεγονός αφιερωμένο στην πεζοπορία, τα μονοπάτια και τον βιώσιμο υπαίθριο τουρισμό.

Η πεζοπορία στη Γαλλία επιβεβαιώνεται ως η πρωταρχική δραστηριότητα αναψυχής και άθλησης για το κοινό. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, 62 % των Γάλλων έχουν ασχοληθεί με πεζοπορία ή πεζή δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή περίπου 30 εκατομμύρια άτομα, με σημαντική αύξηση σε όλα τα ηλικιακά γκρουπ και ιδιαίτερα στις ηλικίες 18–34 ετών. Παράλληλα, η διάδοση ψηφιακών εφαρμογών για τον προγραμματισμό διαδρομών ενισχύει τη δραστηριότητα, με 47 % των πεζοπόρων να χρησιμοποιούν πλέον εφαρμογές στο smartphone τους.

Η Paris Randos Nature συγκέντρωσε φορείς, εξειδικευμένους οργανωτές, προορισμούς, ταξιδιωτικούς πράκτορες και συλλόγους πεζοπορίας, προβάλλοντας τόσο τις παραδοσιακές διαδρομές όσο και τις σύγχρονες τάσεις του υπαίθριου τουρισμού.

Η συμμετοχή του Δήμου Καντάνου – Σελίνου εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία παρουσίαζε τα μονοπάτια των Χανίων (CHANIA TRAILS), ενώ το περίπτερο εκπροσωπήθηκε στο χώρο Paths of Greece. Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου ήταν ο μοναδικός δήμος με φυσική εκπροσώπηση στο συγκεκριμένο πλαίσιο, προβάλλοντας τα μονοπάτια της περιοχής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και πολιτισμικού τοπίου, καθώς και το συνολικό προϊόν υπαίθριων εμπειριών που συνδέει φύση, πολιτισμό και τοπική ταυτότητα.

Η ανάπτυξη οργανωμένων πεζοπορικών εμπειριών συμβάλλει ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα, πέρα από την παραδοσιακή καλοκαιρινή αιχμή.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η έγκαιρη και σταθερή συμμετοχή του Δήμου Καντάνου – Σελίνου στις διεθνείς εκθέσεις Paris Randos Nature στο Παρίσι και Salon du Randonneur στη Λυών εντάσσεται σε μια συνεπή στρατηγική προώθησης των μονοπατιών και της υπαίθριας εμπειρίας της περιοχής, με την εκτίμηση ότι η ανάπτυξη οργανωμένων πεζοπορικών εμπειριών συμβάλλει ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, πέρα από την παραδοσιακή καλοκαιρινή αιχμή.

Τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος κ. Στέλιος Καλογρίδης, ο οποίος στο περιθώριο της έκθεσης πραγματοποιήσε συναντήσεις με tour operators που ήδη υλοποιούν πεζοπορικές εκδρομές στο ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, στο πλαίσιο των οποίων εκδηλώθηκε ένθερμο ενδιαφέρον για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στα καινούργια μονοπάτια του Δήμου Καντάνου – Σελίνου. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον κ. Δημήτρη Μιχελογιάννη, εξασφαλίστηκε αποκλειστικό αφιέρωμα στα μονοπάτια της περιοχής στο διεθνές περιοδικό Trek Magazine. Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου ευχαριστεί θερμά τον κ. Μιχελογιάννη για τη συνεχή και ουσιαστική υποστήριξή του.