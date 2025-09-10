menu
Διεθνή

Γαλλία: Πρώτες κινητοποιήσεις και πρώτες συλλήψεις

ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Οι πρώτες κινητοποιήσεις άρχισαν σήμερα το πρωί στη Γαλλία και γύρω στις πενήντα συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια του Παρισιού έπειτα από μια νέα έκκληση για αποκλεισμούς που έγινε στα μέσα κονωνικής δικτύωσης σε μια χώρα που βρίσκεται σε πλήρη πολιτική κρίση και σε αναμονή για μια νέα κυβέρνηση.

Αυτή η κινητοποίηση «των πολιτών», η οποία θα επιτρέψει να σταθμισθεί ο θυμός στην κοινωνία, πραγματοποιείται την επομένη του διορισμού στη θέση του πρωθυπουργού του Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέχρι τώρα υπουργού Άμυνας. Διαδέχεται τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την πτώση της κυβέρνησής του καθώς δεν έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου.

Δράσεις και μια πενηνταριά συλλήψεις, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Παρισιού, κυρίως έπειτα από αποκλεισμούς ή απόπειρες αποκλεισμού του Περιφερειακού.

Περίπου 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί στην πρωτεύουσα, όπου οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν διάφορες δράσεις. Τα χαράματα, για παράδειγμα, γύρω στους εκατό νεαρούς μπλόκαραν ένα σταθμό λεωφορείων στο βόρειο Παρίσι, πριν επέμβουν οι δυνάμεις της τάξης.

Στο Παρίσι, η κυκλοφορία είναι «σχεδόν ομαλή» στα δίκτυα του μετρό και των λεωφορείων, ενώ υπάρχουν προβλήματα στη γραμμή B του περιφερειακού σιδηροδρόμου RER, καθώς κυκλοφορούν σ’ αυτή δύο στα τρία τρένα. Η γραμμή B του RER διασχίζει την περιφέρεια του Παρισιού από το βορρά στο νότο περνώντας από το κέντρο της πρωτεύουσας και εξυπηρετεί το αεροδρόμιο του Παρισιού Σαρλ-ντε-Γκωλ.

Οι πρώτες δράσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην ανατολική Γαλλία, με διαδηλωτές που έβαλαν φωτιά σε αντικείμενα σε μια γέφυρα κοντά στην Καν (βορειοανατολική Γαλλία).

Σε πολυάριθμες πόλεις της δυτικής Γαλλίας, οι πρώτες απόπειρες αποκλεισμού σημειώθηκαν σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις, κυρίως στη Νάντη.

Επίσης στην Τουλούζη (νοτιοδυτικά) περίπου 200 διαδηλωτές απέκλεισαν για λιγότερο από μία ώρα μια διασταύρωση με τη βοήθεια φρακτών και ελαστικών. Αναρτήθηκε επίσης ένα μαύρο πανώ με την επιγραφή «Μακρόν έκρηξη».

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως δυνάμεις ασφαλείας επρόκειτο να αναπτυχθούν από χθες, Τρίτη, το βράδυ «σε ευαίσθητες ζώνες», υποσχόμενη «μηδενική ανοχή», ενώ περίπου «80.000 χωροφύλακες και αστυνομικοί» έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη Γαλλία.

Μερικοί βλέπουν στην κινητοποίηση αυτή, που τροφοδοτείται από τις δημοσιονομικές περικοπές που είχε θελήσει να επιβάλει η παραιτηθείσα κυβέρνηση, την πιθανή επιστροφή ενός κύματος θυμού παρόμοιου με αυτό των «κίτρινων γιλέκων» που είχαν συνταράξει τη χώρα το 2018 και το 2019.

