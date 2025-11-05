Γαλλία: Πέντε τραυματίες από την επίθεση οδηγού σε πεζούς και ποδηλάτες

Ένας Γάλλος πολίτης παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζούς και ποδηλάτες στο νησί Ολερόν του Ατλαντικού, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, ενώ φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» (σ.σ. «Ο Θεός είναι μεγάλος») τη στιγμή που τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί.

Οι πρώτες πληροφορίες από το νησί έκαναν λόγο για εννέα τραυματίες, όμως ο αριθμός στη συνέχεια αναθεωρήθηκε προς τα κάτω.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές και άλλοι αξιωματούχοι είπαν ότι το κίνητρο της επίθεσης, σε αυτό το ήσυχο νησί που είναι δημοφιλές στους τουρίστες το καλοκαίρι, παραμένει άγνωστο. Το όνομα του υπόπτου δεν είχε περιληφθεί σε κανέναν κατάλογο προσώπων που θεωρούνται ριζοσπαστικοποιημένα.

«Σήμερα το πρωί, ξεκινώντας από τις 8.40, ένα άτομο που οδηγούσε το όχημά του έκανε μια διαδρομή, χτυπώντας σκόπιμα πολλούς ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο του, είτε ποδηλάτες, είτε πεζούς», είπε ο Νουνιές, ο οποίος έσπευσε στο νησί. «Πέντε άνθρωποι χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, που κράτησε περίπου 35 λεπτά», πρόσθεσε.

Ο δράστης παρέσυρε πεζούς και ποδηλάτες σε διάφορα σημεία του νησιού.

Ο Νουνιές επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης ότι ο ύποπτος φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ» όταν συνελήφθη, σημειώνοντας όμως ότι αυτό είναι μόνο ένα στοιχείο στην ευρύτερη έρευνα.

Ο δήμαρχος του Ντολίς-Ντ’Ολερόν, ο Τιμπό Μπρεσκόφ, είπε ότι ο 35χρονος ύποπτος είναι ένας ντόπιος ψαράς.

Δύο από τα θύματα τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεταξύ αυτών είναι και ο κοινοβουλευτικός βοηθός ενός βουλευτή του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, είπε ο Νουνιές. Προς το παρόν, η αντιτρομοκρατική εισαγγελία δεν έχει επιληφθεί της υπόθεσης. Η έρευνα διεξάγεται από την τοπική εισαγγελία της Λα Ροσέλ.

«Έχουμε να κάνουμε με ένα άτομο που ζει στο νησί και τα θύματα επίσης ζουν στο νησί», είπε ο τοπικός βουλευτής Ολιβιέ Φαλορνί, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι. «Μήπως πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών; Ή είναι ισλαμιστική επίθεση; Δεν έχω ιδέα. Υπάρχει κάποιο πολιτικό κίνητρο; Είναι κάποιος ψυχικά ασταθής άνθρωπος που έπαθε κρίση;» διερωτήθηκε.

Η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν την πιθανότητα ο ύποπτος να πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα. Ο 35χρονος, που είναι Γάλλος πολίτης και μόνιμος κάτοικος του Ολερόν, ήταν γνωστός στις αρχές για μικροαδικήματα, όπως για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά, επιβεβαίωσε η υφυπουργός Μαρί-Πιερ Βεντράν μιλώντας στο Κοινοβούλιο.