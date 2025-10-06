Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παραιτήθηκε

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε σήμερα, μετέδωσε το δίκτυο BFM TV, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες κυβερνητικές πηγές.