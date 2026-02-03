Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε την καθηγήτριά του την ώρα του μαθήματος

Ένας δεκαπεντάχρονος μαθητής μαχαίρωσε μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος, την εξηντάχρονη καθηγήτρια των Εικαστικών στην περιοχή του Σαναρί-συρ-Μερ στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας της περιοχής, ο μαθητής έχει συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, η δε καθηγήτρια έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση αφού δέχτηκε τρεις ή τέσσερις μαχαιριές.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συμβάν έχει θρησκευτικό ή πολιτικό υπόβαθρο.

Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας Εντουάρ Ζεφρέ, που βρίσκεται καθοδόν προς το σχολείο, δήλωσε ότι «οι σκέψεις μου πηγαίνουν αμέσως στο θύμα, στην οικογένειά του και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, της οποίας τη βαθιά θλίψη συμμερίζομαι», ενώ για το τραγικό συμβάν ενημερώθηκε και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.