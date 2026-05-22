Γαλλία: Και ο Χρυσός Φοίνικας για τον ρόλο του σκύλου απονέμεται… στη Γιούρι

Μια νέα σταρ ανέτειλε για τον παγκόσμιο κινηματογράφο: η σκυλίτσα Γιούρι τιμήθηκε σήμερα με τον Σκυλίσιο Φοίνικα του φεστιβάλ των Καννών, για την ερμηνεία της στην ταινία La Perra της Χιλιανής σκηνοθέτιδας Ντομίνγκα Σοτομαγιόρ.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ μια πιο ξεχωριστή αναγνώριση για την La Perra», είπε η δημιουργός, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στην μικρή τελετή που οργανώθηκε σε μια παραλία της Κρουαζέτ.

Η ταινία, που προβάλλεται στο παράλληλο πρόγραμμα Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών, αφηγείται την ιστορία της Σίλβια, μιας γυναίκας που μαζεύει φύκια σε ένα νησί και υιοθετεί την Γιούρι, μια εγκαταλειμμένη σκυλίτσα και με αυτήν την αφορμή ξαναβιώνει τα τραύματα της παλιάς της ζωής.

Η ηρωίδα υιοθετεί το σκυλάκι «σχεδόν αυθόρμητα», χωρίς να φαντάζεται πόσες αναμνήσεις θα της ξυπνήσει αυτό, είπε η Ντομίνγκα Σοτομαγιόρ.

Στην πραγματικότητα, τον ρόλο της «Γιούρι» ερμήνευσαν δύο διαφορετικοί σκύλοι, ένα κουτάβι και μια ενήλικη σκυλίτσα, που έχουν υιοθετηθεί από δύο οικογένειες στη Χιλή.

Με το περίβλεπτο βραβείο, που ξεκίνησε το 2001 στο περιθώριο του φεστιβάλ, έχουν τιμηθεί μεταξύ άλλων το πίτμπουλ Μπράντι (συμπρωταγωνιστής του Μπραντ Πιτ στο «Μια φορά κι έναν καιρό… στο Χόλιγουντ») και ο Μέσι, το μπόρντερ κόλεϊ στην «Ανατομία μιας πτώσης».