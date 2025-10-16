menu
Γαλλία: H Εθνοσυνέλευση απέρριψε σήμερα τις δύο πρότασεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
H γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε σήμερα τις δύο πρότασεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί. Υπέρ της πρότασης, που είχε καταθέσει το αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία», ψήφισαν 271 βουλευτές, δηλαδή το 47% των μελών του Σώματος, ενώ για την υιοθέτηση της ήταν αναγκαίοι 289 ψήφοι. Στη συνέχεια, όπως ήταν αναμενόμενο, απορρίφθηκε και η πρόταση μομφής του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός» , η οποία έλαβε 144 ψήφους, αφού οι βουλευτές της αριστεράς, που ψήφισαν υπέρ της πρώτης πρώτης πρότασης μομφής, στην δεύτερη προτίμησαν να απόσχουν. Σε γενικές γραμμές, υπέρ της πρώτης πρότασης μομφής τάχθηκαν σύσσωμοι οι βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας και του Εθνικού Συναγερμού, η μεγάλη πλειονότητα των κομμουνιστών και οικολόγων βουλευτών καθώς και 7 από τους 69 συνολικά βουλευτές που διαθέτει το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι η έγκριση για του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. Με δεδομένο ότι κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να υπάρξουν, κατ’ άρθρο, πλειοψηφίες μεταβλητής πολιτικής γεωγραφίας. Ωστόσο στο τέλος της διαδικασίας, δηλαδή πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 στο σύνολο του.

Σε δηλώσεις τους, μετά την έκβαση της ψηφοφορίας, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά δήλωσε ότι «εφεξής όλοι όσοι αρνήθηκαν να ψηφίσουν υπέρ της μομφής είναι υπεύθυνοι για τα δεινά που θα έρθουν στη χώρα», ενώ από την πλευρά της Ανυπότακτης Γαλλίας η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ματίλντ Πανό είπε ότι το κόμμα της θα καταθέσει εκ νέου πρόταση έκπτωσης του Εμανουέλ Μακρόν από την προεδρία της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του Σοσιαλιστικού κόμματος, το οποίο με την απόφαση του να μην υπερψηφίσει την πρόταση μομφής επί της ουσίας έσωσε την κυβέρνηση Λεκορνί, ο γραμματέας του Ολιβιέ Φορ δήλωσε ότι θα μπορούσε στο μέλλον το κόμμα του να οδηγήσει την κυβέρνηση σε πτώση, είτε αν αυτή αθετήσει την δέσμευση της περί αναστολής της εφαρμογής του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος είτε στην περίπτωση που αρχίσει να νομοθετεί με προεδρικά διατάγματα, ερήμην της Εθνοσυνέλευσης.

