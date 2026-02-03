menu
17.8 C
Chania
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Γαλλία: Έφοδος στα γραφεία του Χ – Κλήτευση του Ίλον Μασκ για κατάθεση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η εισαγγελία του Παρισιού κάλεσε τον Ιλον Μασκ για να δώσει κατάθεση στις 20 Απριλίου ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί έρευνα στα γραφεία του Χ στην Γαλλία, ανακοίνωσε η εισαγγελέας Λορ Μπεκυό.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ιλον Μασκ, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ και η Λίντα Γιακαρίνο, πρώην γενική διευθύντρια, καλούνται για τις 20 Απριλίου στο πλαίσιο «ελεύθερης κατάθεσης» με την ιδιότητά τους ως εν τοις πράγμασι και βάσει του νόμου διαχειριστών της πλατφόρμας Χ κατά την στιγμή των γεγονότων, εξηγεί η Λορ Μπεκυό. Παράλληλα, «έρευνα διατάχθηκε για σήμερα στα γραφεία της πλατφόρμας Χ στην Γαλλία», στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2025.

Αρχικά, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία βουλευτή που υποστηρίζει ότι μεροληπτικοί, κακόβουλοι αλγόριθμοι είναι πιθανόν ότι έχουν διαστρεβλώσει την λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Εκτοτε, οι έρευνες διευρύνθηκαν για να περιλάβουν άλλα αδικήματα, ανάμεσά τους: συνέργεια σε κατοχή εικόνων ανηλίκων πορνογραφικού χαρακτήρα, συνέργεια στην μετάδοση, προσφορά ή διάθεση σε οργανωμένη συμμορία εικόνων ανηλίκων με πορνογραφικό χαρακτήρα, deepfake σεξουαλικό χαρακτήρα ή αρνητισμό.

Εκτός του Ιλον Μασκ και της Λίντα Γιακαρίνο, «υπάλληλοι της πλατφόρμας Χ κλητεύονται επίσης την εβδομάδα 20-24 Απριλίου 2026 για κατάθεση ως μάρτυρες», εξηγεί στην ανακοίνωσή της η εισαγγελέας του Παρισιού.

«Οι ελεύθερες ακροάσεις των διευθυντών θα πρέπει να επιτρέψουν την έκθεση της άποψής τους επί των γεγονότων και ενδεχομένως των μέτρων συμμόρφωσης που εξετάζονται».

Η επιλογή της κλήτευσης των πρωταγωνιστών σε «ελεύθερη ακρόαση» απηχεί το πνεύμα των αρχών της έρευνας: «Η διενέργεια αυτής της έρευνας εγγράφεται σε αυτήν την φάση στο πλαίσιο μίας εποικοδομητικής προσέγγισης με στόχο την εν τέλει εγγύηση της συμμόρφωσης της πλατφόρμας Χ με τους γαλλικούς νόμους στο μέτρο που λειτουργεί στο γαλλικό έδαφος».

Η έρευνα στα γραφεία του Χ στην Γαλλία διεξάγεται μαζί με την υπηρεσία καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος της γαλλικής χωροφυλακής και παρουσία της Europol.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum