Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Γαλλία: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού έως το 2028

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, παρουσιάζοντας σήμερα τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ανακοίνωσε το πάγωμα έως το 2028 της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας που αποφασίστηκε το 2023, στο πλαίσιο της οποίας προβλεπόταν η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια και έπειτα από τουλάχιστον 40 χρόνια εργασίας.

Με την απόφαση αυτή ο Γάλλος πρωθυπουργός ικανοποίησε ένα βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το κόστος αυτής της απόφασης θα είναι της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και του 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2027. Ανέφερε όμως ότι ο στόχος για περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ το 2026 θα επιτευχθεί.

Ο Λεκορνί υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί πριν από το τέλος του χρόνου ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί η έγκριση αυτή να πραγματοποιηθεί μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και όχι με προεδρική απόφαση.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν υιοθέτησε το αίτημα των κομμάτων της αριστεράς για επιβολή ενός ειδικού φόρου επί του μεγάλου πλούτου και συγκεκριμένα για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας «παρουσιάζει ανωμαλίες» σε σχέση με τη φορολόγηση των ισχυρότερων οικονομικά πολιτών. Ο Λεκορνί κατηγόρησε τέλος τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν ότι επιδιώκουν θεσμική κρίση στη χώρα η οποία, όπως είπε, δεν θα πραγματοποιηθεί.

