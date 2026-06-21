Γαλλία: 35 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε «κόκκινη επιφυλακή» λόγω καύσωνα

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι 35 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε «κόκκινη επιφυλακή-καύσωνας», το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, από σήμερα Κυριακή, ημέρα της Γιορτής της Μουσικής σε όλη την Γαλλία.

«Πολύ ισχυρά κύματα ζέστης εγκαθίστανται για μεγάλο διάστημα στην χώρα», προειδοποιεί το μετεωρολογικό ινστιτούτο.

Από την πλευρά της η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα απαγορευθεί στις εκδηλώσεις της Γιορτής της Μουσικής στα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και ότι έχει δοθεί η οδηγία να μην σερβίρεται γενικώς αλκοόλ στις εκδηλώσεις που οργανώνονται για την αυριανή ημέρα από το κράτος.