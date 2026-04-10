Γαλλία: 18χρονος περπατά καθημερινά 32 χιλιόμετρα για καλό σκοπό! (Βίντεο)

Ενας 18χρονος μαθητής στη Γαλλία περπατά καθημερινά 32 χιλιόμετρα από το σπίτι του στο σχολείο και από το σχολείο στπ σπίτι, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για τις δυσκολίες πρόσβασης στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν παιδιά σε απομακρυσμένες περιοχές.

Παράλληλα, όπως μετέδωσαν γαλλικά ΜΜΕ, στόχος της δράσης του είναι η στήριξη του οργανοσμού Enfants du Désert, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ενίσχυση της εκπαίδευσης σε περιοχές της ερήμου, αλλά και η συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ποδηλάτων, ώστε παιδιά και νέοι να μπορούν να μετακινούνται πιο εύκολα προς το σχολείο τους. Ο ίδιος έχει θέσει ως ορόσημο τη συμπλήρωση 480 χιλιομέτρων μέσα σε τρεις εβδομάδες, μια πρόκληση που δοκιμάζει καθημερινά τις αντοχές του.