Γ. Ζουγανέλης: «Η κωμικότητα είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει στη ζωή»

«Η κωμικότητα είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει στη ζωή», επισημαίνει ο Γιάννης Ζουγανέλης μιλώντας στις «διαδρομές» εν όψει της πρεμιέρας της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ, που θα παρουσιάσει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.), στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 21:30 μ.μ.

Στη συζήτηση που είχαμε μαζί του, ο γνωστός μουσικός, ηθοποιός και παιδαγωγός, αναφέρεται μεταξύ άλλων, στη διαχρονική γοητεία του Μέντη Μποσταντζόγλου και το πως κατάφερε «να αναγάγει την καθημερινότητα σε ποίηση», μιλάει για τη σοβαρότητα της κωμωδίας και τους χιουμοριστικούς «χυμούς» που έχει ανάγκη η ζωή, ενώ υπογραμμίζει τα διαφορετικά πρόσωπα της Ελλάδας που συναντάει στις καλοκαιρινές του περιοδείες ως μουσικός και ηθοποιός.

Πού αποδίδετε τη διαχρονική γοητεία του Μποστ;

Ο Μέντης Μποσταντζόγλου ή Μποστ υπήρξε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας, η οποία μέσα από τη σκέψη, την ευφυΐα και τον πατριωτισμό του, ανήγαγε την καθημερινότητα σε ποίηση. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά. Ήταν ένας ευφυής και ταυτόχρονα ταπεινός και πολυδιαστατικός άνθρωπος. Γιατί ως άνθρωποι γεννιόμαστε με πολλές διαστάσεις και καταλήγουμε σε μία, η οποία οδηγεί στον ατομισμό. Ξεχνάμε ότι η πολυδιαστατικότητα είναι η τρομερή ισορροπία της μοναδικότητας.

Ο Μποστ, λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη ζωή και την οικογένειά του, ένας άνθρωπος της προσφοράς, πάντοτε με ένα χαμόγελο κι ένα μάτι που ψαχνότανε. Όλα αυτά τον έκαναν γοητευτικό και συνεχίζει ο λόγος του να είναι.

Στα έργα του θα λέγαμε ότι γίνεται λόγος σε διαχρονικές παθογένειες;

Ναι, ο Μπόστ μέσα σε όλα του τα έργα αναφέρεται σε διαχρονικές παθογένειες. Λένε πολλές φορές ότι Μποστ ήταν μπροστά από την εποχή του γι’ αυτό είναι διαχρονικός. Δεν ήταν μπροστά, η Ελλάδα δεν άλλαξε, εμείς δεν προχωρήσαμε. Γιατί η Ελλάδα είμαστε εμείς.

Επομένως, οι μεγάλες ιδέες και η μεγάλη τέχνη δεν χάνονται. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Για παράδειγμα, επειδή είμαι στην καθηγεσία 35 χρόνια κι έχω εργαστεί με παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, κάποτε με ρώτησαν ποια είναι η γνώμη μου που φεύγουν τα παιδιά και πάνε στο εξωτερικό.

Τους λέω: «Λυπάμαι που μου κάνατε την ερώτηση γιατί σημαίνει ότι δεν έχετε διαβάσει. Δεν ξέρετε τι μας έχει παραδοθεί. Θα σας πω, λοιπόν, τι λέει ο Αριστοτέλης. Όταν φεύγουν τα παιδιά από τον τόπο τους και πάνε σε άλλο τόπο, είναι σαν να χάνεται από τις εποχές η Άνοιξη». Τι να πούμε τώρα εμείς… Εμείς, που ναι μεν είμαστε κληρονόμοι της πνευματικότητας των αρχαίων, δηλαδή των ανθρώπων που φώτισαν όλο τον κόσμο, αλλά είμαστε και τόσο αμόρφωτοι που μιλάμε για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ξεχνώντας ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός χωρίς τον ελληνικό δεν θα υπήρχε.

Είναι γνωστή η ευαισθησία που έχετε για τη γλώσσα, ο δεκαπεντασύλλαβος που χρησιμοποιεί ο Μποστ στο έργο που θα παρουσιάσετε, σας δυσκόλεψε ως ηθοποιό ή σας ιντρίγκαρε και ήταν μια πρόκληση δημιουργική για εσάς;

Και με ιντρίγκαρε και δημιουργική πρόκληση ήταν. Στην αρχή νόμιζα ότι θα ήμουν εύκολο, όμως δεν ήταν. Αν ξεχαστείς και αρχίζεις και λες τα λόγια μόνο με τον ρυθμό και δεν μπεις στο συναίσθημα, η ουσία χάνεται. Βέβαια, η δημιουργικότητα στην οποία αναφέρθηκες, δεν έχει να κάνει με τους καλλιτέχνες μόνο, αλλά με όλους τους εργαζόμενους και κυρίως τους ανθρώπους του μόχθου. Οι άνθρωποι που μοχθούν, αυτοί είναι που προχωράνε τη ζωή και αυτοί είναι οι αποδέκτες μας, γι’ αυτούς παίζουμε. Από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο έργο, το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», παίρνει έναν αιώνιο μύθο και τον φέρνει στα καθ’ ημάς. Σκεφτείτε ότι μιλάει για ένα τρένο, το οποίο ας πούμε εκτροχιάστηκε και ο κόσμος νομίζει ότι αναφέρεται στο τρένο των Τεμπών. Γίνονται δηλαδή συνειρμοί με το σήμερα…

Είμαστε σε ένα περιβάλλον, διεθνώς, γεμάτο τραγωδίες, πολέμους, φτώχεια, ανισότητα. Η κωμωδία είναι ένας καλός τρόπος να μιλήσουμε για όλα αυτά τα δεινά ή λειτουργεί σαν απόδραση από όλο αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον που μας πνίγει;

Η κωμικότητα είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει στη ζωή. Και δεν εννοώ τον χαβαλέ. Επίσης, μια και αναφέρθηκες στη γλώσσα πιο πριν, το χιούμορ, το οποίο επικαλούμαι συνεχώς, προέρχεται από την ελληνική λέξη χυμός. Η ζωή χρειάζεται χυμούς και εκχυμώσεις.

Δραστηριοποιείστε καλλιτεχνικά και έχετε ως βάση την Αθήνα. Οι καλοκαιρινές περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και η επαφή με έναν διαφορετικό κόσμο, αυτόν τις επαρχίας, σας προσφέρει κάτι διαφορετικό καλλιτεχνικά;

Πολλά μπορώ να σου πω. Καταρχήν δεν συμφωνώ με την λέξη επαρχία. Έχω ζήσει αριστοκράτες στην Ελασσόνα και επαρχιώτες στο Κολωνάκι. Από εκεί και πέρα σε αυτές τις περιοδείες βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο την αποδοχή. Έχω τη μεγάλη ευκαιρία να παίζω στο θέατρο και κάνω αρκετές περιοδείες και με αρχαιοελληνικό θέατρο και με σύγχρονες παραστάσεις, όπως, επίσης, και με τη μουσική, όπου έχω επιλέξει να κάνω διαδραστικές συναυλίες. Σε όλες αυτές τις περιοδείες εισπράττουμε όλη αυτή την διαφορετικότητα και την πασπερμία που υπάρχει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει κάθε 20 χιλιόμετρα. Αλλάζει πολιτισμικά, πολιτιστικά, αλλάζει γαστρονομικά, αλλάζουν οι άνθρωποι, οι ντοπιολαλιές.

Βέβαια, τώρα ισοπεδωνόμαστε. Και όποιος μιμείται, την πατάει. Πρέπει ο καθένας να κρατάει αυτό που του συμβαίνει. Την ταυτότητά του.

Το έργο

Την παραγωγή της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», που θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα, έχουν κάνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και η GR ENTERTAINMENT WORLD LTD. Μια «πλούσια» παραγωγή που φέρνει στο φως τον καυστικό, σουρεαλιστικό και πάντα επίκαιρο λόγο του μεγάλου Μποστ, προσφέροντας μια παράσταση γεμάτη γέλιο, φως και βαθύ προβληματισμό για τις παθογένειες της κοινωνίας μας.

Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική, που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς, συνθέτει ο Γιώργος Ανδρέου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες.

Στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου, βλέπουμε την Υρώ Μανέ (Ιουλιέτα) και τον Άκη Σακελλαρίου (Ρωμαίος). Την σκηνή δυναμιτίζουν ακόμα περισσότερο οι Σπύρος Μπιμπίλας (Μερκούτιος), Γιάννης Δρακόπουλος (Πάτερ Λαυρέντιος) και ο Γιάννης Ζουγανέλης ως Παραμάνα της Ιουλιέτας! Μαζί τους και οι Δαυίδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φώσκολου, σε έναν θίασο που, με όχημα την υψηλή ενέργεια, τον γρήγορο ρυθμό και το χιούμορ, υπόσχεται στιγμές γέλιου και ξεκαρδιστικών ανατροπών.

ΙΟΥΛΙΕΤΑ: «Σου το ‘πα μια, σου το ‘πα δυό, πέντε φορές και δέκα ένα οφείλω να σου πω, έκλεισα ως γυναίκα!»

ΡΩΜΑΙΟΣ: «Νύχτες πολύ μεθυστικές περνώ πάντα κοντά σου κι απ’ τους χουρμάδες πιο γλυκά είν’ τα γλυκά φιλιά σου!»

Ο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ δεν είναι απλώς μια κωμωδία· είναι ένα γλωσσικό και κοινωνικό φαινόμενο. Με τον χαρακτηριστικό δεκαπεντασύλλαβο και την σκοπίμως ανατρεπτική γλώσσα του, το έργο σατιρίζει τον μικροαστικό καθωσπρεπισμό, τις διαχρονικές ελληνικές παθογένειες και τις αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προκαλώντας ουσιαστικά ερωτήματα αβίαστο γέλιο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Χορογραφίες: Φαίδρα Νταϊόγλου

Σχεδιασμός ήχου – ηχοληψία: Μανώλης Καραδημητράκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα Κοκκινίδη

Παίζουν: Υρώ Μανέ, Άκης Σακελλαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος, Δαυΐδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φώσκολου

Στον ρόλο της Παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Παραστάσεις:

Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

Ώρα έναρξης: 21:30.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com