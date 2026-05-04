Γ. Ξενάκης: «Εκλεισε ένας κύκλος ως προπονητής τερματοφυλάκων»

Ενας από τους σημαντικότερους προπονητές τερματοφυλάκων, ο Γιάννης Ξενάκης αποφάσισε να σταματήσει. Τελευταίος σταθμός -από τον Ιανουάριο του 2022- η ΑΕ Κυδωνίας ενώ πιο πριν είχε δουλέψει και σε άλλες ομάδες όπως στην πρωταθλήτρια ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ. Υπήρξε δε ένας από τους πιο αξιόλογους τερματοφύλακες στο τοπικό. Η σχετική ανακοίνωση: «Έφτασε και αυτή η στιγμή που κλείνει ένας κύκλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τις ομάδες που συνεργάστηκα, τους ποδοσφαιριστές, τους συνεργάτες μου και φυσικά τους τερματοφύλακες που είχα την χαρά να δουλέψω μαζί τους. Εύχομαι σε όλους να έχουν υγεία και πάντα επιτυχίες. Επίσης θα ήθελα να ευχηθώ σε παράγοντες, προπονητές, διαιτητές και δημοσιογράφους καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο τους»