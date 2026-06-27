Γ. Βολανάκη: «Πολλές φορές δεν φτάνουν οι λέξεις»

«Πολλές φορές πραγματικά δεν φτάνουν οι λέξεις. Θα ήθελες να βρεις κι έναν άλλο τρόπο, ίσως άλλες, καινούριες λέξεις να φτιάξεις -όπως κάνουν πολλοί ποιητές- για να μπορέσεις να εκφραστείς. Πάντως, οι λέξεις είναι το εργαλείο μας και με αυτές είμαστε ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο. Από εκεί και πέρα, στην καινούρια ποίηση, συχνά συναντάς άλλες ποιητικές, τελείως αναρχικές, πέρα από τις λέξεις. Γιατί δεν είναι μόνο οι λέξεις, είναι και το ύφος, δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, είναι και η δόμηση της ποίησης, είναι η “κραυγή” πολλές φορές. Κι αυτά είναι σημαίνοντα».

Η Χανιώτισσα ποιήτρια, δημοσιογράφος, διορθώτρια-επιμελήτρια βιβλίων, Γιούλη Βολανάκη, επιστρέφει στα Χανιά, προσκεκλημένη από το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, όπου σήμερα το απόγευμα θα παρουσιάσει για την τελευταία της ποιητική συλλογή «Μηνολόγιο, Υφαίνοντας Θραύσµατα».

Λίγο πριν την εκδήλωση, οι «διαδρομές» τη συνάντησαν και μίλησαν μαζί της για το εύθραυστο της ανθρώπινης ύπαρξης, την ποίηση που μπορεί να χωρέσει στους στίχους της ετερόκλητα υλικά, τον ταυτοτικό ρόλο της μνήμης και τον γραπτό λόγο που επιβιώνει παρά την παντοδυναμία της εικόνας.

– Στο τελευταίο σας βιβλίο μεταξύ των στοιχείων που βρίσκονται στον πυρήνα του είναι το στοιχείο της ευθραυστότητας της ανθρώπινης ύπαρξης. Το εύθραυστο, το ευάλωτο της ανθρώπινης φύσης είναι αδυναμία ή είναι μία πόρτα που μας ανοίγει έναν κόσμο με τον οποίο μπορούμε να συνδεθούμε μέσα από αυτό το αίσθημα αδυναμίας;

Αναφέρομαι πολλές φορές μέσα στο βιβλίο στο θραύσμα, στη ρωγμή, στο εύθραυστο, με την έννοια -δημιουργώντας μια μεταφορική αίσθηση- του γιάλινου. Η εξερεύνηση αυτής της αίσθησης του εύθραυστου, περιλαμβάνει την περίοδο της κρίσης, σαν μια πιο έντονη ευαλωτότητα, σαν ένα ζόρισμα κοινωνικό-οικονομικό, όπως το ζήσαμε, αλλά και ιατρικό μετέπειτα με τον κορωνοϊό κλπ. Μέσα σε αυτό, υπάρχει, όμως, και η αναφορά του Λέοναρντ Κοέν ότι εκεί που υπάρχει η ρωγμή, το άνοιγμα, από εκεί θα μπει και το φως.

Επομένως, όπως λέει και ο τίτλος της συλλογής, «υφαίνοντας θραύσματα», διαπλέκεται το μεν με το δε. Δεν μπορεί η ρωγμή να είναι μόνο ρωγμή. Ναι, υπάρχει αυτό το εύθραυστο στοιχείο, αλλά ταυτοχρόνως από τη ρωγμή μπορεί να ξεπηδήσει μια καινούρια δύναμη. Άρα η ρωγμή δεν είναι μόνο τραύμα, αλλά και δίοδος τροφοδότησης με καινούρια στοιχεία.

Θέλω να ελπίζω όμως ότι, παρότι, τα περισσότερα ποιήματα είναι λίγο πεσιμιστικά, όπως θα λέγαμε κάποτε, αφήνουν να περάσει και αυτό το φως.

Υπάρχουν ποιητικές και μη ποιητικές εποχές;

Σε ό,τι αφορά την εποχή μας μπορούμε να πούμε ότι μέσα στον καινούριο αιώνα έχει ξεπηδήσει πάρα πολλή καινούρια και αρκετά καλή ελληνική ποίηση. Δηλαδή, άνθρωποι φρέσκοι, διαβασμένοι, με επιρροές από το εξωτερικό και με πολλές σπουδές. Από ό,τι φαίνεται η κρίση ή ακόμα και η κρίση ή ακόμα περισσότερο η κρίση, βοήθησε τουλάχιστον στο κομμάτι της ποίησης, αν και νομίζω και στην πεζογραφία είχαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καινούριο αιώνα ας πούμε.

Θα μπορούσε κανένας να πει σιγά και τι έγινε. Όλα ήταν μαύρα και άραχνα. Κι όμως πάνω σε αυτό το περιβάλλον χτίστηκαν πολλά πράγματα, πολλές σκέψεις, πολύ λογοτεχνία.

Ποιητικές λέξεις και μη ποιητικές υπάρχουν ή όλες χωράνε σε ένα στίχο;

Κατ’ εμέ όλα τα υλικά χωράνε. Στο βιβλίο μου, για παράδειγμα, έχω ταυτοχρόνως αναφορές σε Ελύτη, Σεφέρη, Έλιοτ κ.λπ. και, μάλιστα, κάποιες φορές μεταφέρω αυτούσιους τους στίχους τους -όταν ξέρω ότι κάποιος έχει πει κάποιος τόσο ωραία, κάτι τόσο καλά, δεν έχω κανένα λόγο εγώ να το πω καλύτερα- και τους εντάσσω μέσα στο δικό μου κείμενο, σε ένα ίσως λίγο διαφορετικό συγκείμενο. Ταυτοχρόνως, όμως, έχω και στίχους από τραγούδια της Παπαγιαννοπούλου, του Σαββόπουλου κ.ά. «Παίζω», δηλαδή, ταυτόχρονα με διαφορετικά στοιχεία. Όπως και λίγο με το δημοσιογραφικό. Δηλαδή, τα περισσότερα ποιήματα έχουν αναφορές στη ζωή μας και στη συγκυρία την ιστορική και πολιτική. Κάποιες φορές, αφορμώνται από αυτήν, χωρίς, ελπίζω, να μένουν σε αυτήν. Γενικά, είμαι ένας άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτή την εποχή και νομίζω ότι την περιγράφω.

Αναφερθήκατε σε σημαντικούς ποιητές του περασμένου αιώνα. Στα νέα παιδιά σήμερα, οποιαδήποτε παραπομπή στο παρελθόν -έστω και λίγων χρόνων πίσω- τους φαίνεται κάτι πολύ μακρινό και ξένο. Αισθάνεστε ότι ζούμε σε μία μεταιχμιακή εποχή κι ότι έχει συντελεστεί μία τομή ανάμεσα σε αυτό που ξέραμε και ήταν οικείο και κάτι που ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι;

Σίγουρα τα νέα μέσα, η τεχνολογία κ.λπ. έχουν επιβάλλει μία τεράστια τομή που προκαλεί το αίσθημα πως ζούμε σε διαρκές παρόν. Από τη μεριά μου, πάντως, αυτό που προσπαθώ να κάνω και μέσα από τα ποιήματα είναι το ανάποδο. Δηλαδή, να δείξω κάθε τωρινό πράγμα τι μπορεί να μας φέρει πίσω, τι μπορεί να μας θυμίσει, σε τι παλιότερο μπορεί να αναφερθεί.

Πιστεύετε ότι είμαστε ό,τι θυμόμαστε κι ό,τι η μνήμη είναι καθοριστική για την ταυτότητά μας;

Αυτό δεν το συζητάω. Για παράδειγμα, για μένα το ότι μεγάλωσα και έζησα στα Χανιά είναι ένα κομμάτι που δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μου. Ακόμα κι όταν βλέπω μια φωτογραφία του φάρου, που τη συναντάς τόσο συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάντα συγκινούμαι. Όχι, όμως, σαν τουρίστας. Έχω εικόνες και βιώματα. Θυμάμαι να περπατάω στην προκυμαία και να έρχονται τα κύματα μέχρι έξω και να αδειάζουν τα περίπτερα από τα τσιγάρα κ.λπ. Βέβαια, η μνήμη δεν πρέπει να γίνεται εργαλείο ούτε νοσταλγίας, ούτε μιας άγονης και αδιέξοδης αναπόλησης.

Ο γραπτός λόγος και οι διάφορες εκφάνσεις του που γνωρίζουμε, όπως η λογοτεχνία, θα αντέξουν σε αυτόν τον νέο κόσμο που αναδύεται, όπου η εικόνα σαν χείμαρρος παρασέρνει τα πάντα;

Κι, όμως, βλέπω στα νέα μέσα πάρα πολύ λόγο νέων ανθρώπων σε τρέχουσα γλώσσα. Και αυτό ίσως είναι ένα στοιχείο που μας δείχνει ότι, όχι όλοι ίσως, προφανώς ποτέ δεν γινόταν αυτό, δουλεύουν με το λόγο αλλιώς. Όχι ίσως κλεισμένοι στο γραφείο τους, με τις εγκυκλοπαίδειες γύρω-γύρω κ.λπ., αλλά σε ένα άλλο περιβάλλον, πιο ανοιχτό, πιο διεθνές, με πολλές πηγές, οι οποίες δεν είναι μόνο λογοτεχνικές πια, αλλά και πανεπιστημιακές. Και προκύπτουν ενδιαφέροντα κείμενα μέσα από αυτό. Για παράδειγμα, πρόσφατα από το διαδικτυακό περιοδικό «Θράκα», ξεκίνησε ένα αφιέρωμα στο τι ήταν ο Μεσοπόλεμος και αν η εποχή μας μοιάζει με το Μεσοπόλεμο. Έτσι ανά εβδομάδα δημοσιεύονται διάφορα κείμενα σχετικά νέων ανθρώπων, δηλαδή της γενιάς των νέων λογοτεχνών του 21ου αιώνα, από τα οποία άλλα είναι πολύ φιλοσοφημένα, άλλα πολύ ποιητικά, άλλα πιο επιστημονικά κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει πολλή σκέψη πάνω σε αυτά και παιδεία. Κι αυτό όταν το βρίσκεις σε παρηγορεί.

Από την άλλη, αν και ζούμε σε μια εποχή που διαθέτουμε την περισσότερη συσσωρευμένη πληροφορία, έχουμε τα καλύτερα εργαλεία να ψάξουμε και να μάθουμε πράγματα, την ίδια στιγμή έχουμε γεγονότα και συμπεριφορές που μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι και οι κοινωνίες έχουν κάνει ελάχιστα βήματα μπροστά. Σας ρωτάω κι ως μέλος του του Δικτύου γυναικών συγγραφέων κατά της βίας και των γυναικοκτονιών «η φωνή της» στο οποίο συμμετέχετε.

Αυτό που επίσης είναι εντυπωσιακό, σε σχέση με τις γυναικοκτονίες και τις κακοποιητικές συμπεριφορές, είναι ότι δεν συναντάς τέτοια περιστατικά μόνο σε κλειστές κοινωνίες, όπως π.χ. κάποια απομονωμένα χωριά, αλλά ακόμα και στη Γαλλία, θυμηθείτε την υπόθεση Πελικό, σε έναν θεωρούμενο πολιτισμένο κόσμο. Πραγματικά, όλα αυτά σε κάνουν να μην ξέρεις πού τελειώνει το ζώο και πού αρχίζει ο άνθρωπος ή το ανάποδο, πού τελειώνει ο άνθρωπος και πού ζωντανεύει το ζώο μέσα του. Νομίζω, ότι σε αυτό δεν έχω απαντήσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν η εκπαίδευση, ο πολιτισμός κ.λπ., μπορούν πραγματικά να μας αλλάξουν. Πιστεύω ότι μπορούν, αλλά από την άλλη πώς γίνεται τότε να είμαστε έτσι; Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα.

Είστε ένας άνθρωπος του λόγου, αισθάνεστε καμιά φορά ότι οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν την πραγματικότητα;

Αυτό που είναι ενδιαφέρον με την ποίηση είναι ότι προσπαθεί με λίγες λέξεις, σε σχέση με ένα μυθιστόρημα, να πει αυτά τα βασικά, τα ζωτικά που θέλει να πει. Ωστόσο, πολλές φορές πραγματικά δεν φτάνουν οι λέξεις. Θα ήθελες να βρεις κι έναν άλλο τρόπο, ίσως άλλες, καινούριες λέξεις να φτιάξεις -όπως κάνουν πολλοί ποιητές- για να μπορέσεις να εκφραστείς. Πάντως, οι λέξεις είναι το εργαλείο μας και με αυτές είμαστε ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο. Από εκεί και πέρα, στην καινούρια ποίηση, συχνά συναντάς άλλες ποιητικές, τελείως αναρχικές, πέρα από τις λέξεις. Γιατί δεν είναι μόνο οι λέξεις, είναι και το ύφος, δεν είναι μόνο το περιεχόμενο, είναι και η δόμηση της ποίησης, είναι η κραυγή πολλές φορές. Κι αυτά είναι σημαίνοντα.

Σε μια εποχή που οι αυστηροί κανόνες δεν υπάρχουν κι ο καθένας μπορεί να εκφραστεί με όποιο τρόπο θέλει, αυτή η συνθήκη ελευθερίας γονιμοποιεί δημιουργικά τα πράγματα ή μήπως τα ευτελίζει;

Είναι διττή η απάντηση. Μπορεί να γίνει και το ένα μπορεί και το άλλο. Σε πολλές περιπτώσεις, πάντως, όντως βλέπω να γονιμοποιεί κάποια πράγματα δημιουργικά. Παράλληλα, βλέπεις κι άλλες τάσεις. Δηλαδή, μια επιστροφή στην ποίηση με ρίμα, σε μορφές που σου δίνουν το πλαίσιο για να δουλέψεις το θέμα σου. Ζούμε σε μια πολυσυλλεκτική εποχή. Υπάρχουν όλα αυτά, κι άλλοτε λειτουργούν άλλοτε όχι.

Η εκδήλωση

Σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου, στις 20:00-21:00, στο MULaR – Κινητό Αστικό Καθιστικό του Δήμου Χανίων στην πλατεία Κατεχάκη, οι ποιητές Γιούλη Βολανάκη και Νίκος Γαλάνης διαβάζουν ποιήματα από τα πιο πρόσφατα βιβλία τους «Μηνολόγιο, Υφαίνοντας Θραύσµατα» και «Ακόνισε φτερά» αντίστοιχα, συζητώντας για τους βασικούς θεµατικούς άξονες του έργου τους. Συντονίζει η δηµοσιογράφος Άννα Ρούτση. Συνδιοργάνωση: Εκδόσεις Θράκα / Εκδόσεις Ενάντια.