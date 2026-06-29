Γ. Σιακαντάρης για Τσίπρα και αναδιανομή πλούτου

«Πώς θα ανασάνουν οι δημοκρατίες» ήταν το θέμα της συζήτησης το βράδυ της Παρασκευής στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου με ομιλητές τον δρ. Κοινωνιολογίας και επικεφαλής σύνταξης του μανιφέστου της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Α. Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη, τοn δημοσιογράφο Γιάννη Παντελάκη και την καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας Άννα Καρακατσούλη, σε συντονισμό της δημοσιογράφου Ν. Χατζηαντωνίου.

Στο κοινό είδαμε αρκετούς Χανιώτες που εμφανίζονται κοντά στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. και το επόμενο διάστημα θα δηλώσουν και τη στήριξή τους σε αυτό.

Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα που είπε ο κ. Σιακαντάρης ήταν η αναφορά του στη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ότι ο Α. Τσίπρας δεν είχε δεχθεί να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως ο κ. Τσίπρας είχε απαντήσει επαρκώς στον Γιούνκερ, αλλά αποτελεί πρόκληση να λέει το οτιδήποτε ο πολιτικός μιας χώρας όπως το Λουξεμβούργο που αποτελεί το “φορολογικό παράδεισο” της Ευρώπης. Αναρωτήθηκε στη συνέχεια «για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε όταν π.χ. η Βουλγαρία έχει μόλις 8% φορολογία για επιχειρήσεις» και επεσήμανε πως το ζήτημα του «πώς δημιουργείται και πώς αναδιανέμεται ο πλούτος είναι θέμα που πρέπει να τεθεί ξανά στην επικαιρότητα της συζήτησης στην Ευρώπη».