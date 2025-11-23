menu
Γ. Παπανδρέου: Το μέλλον της χώρας κρίνεται πρωτίστως στην παιδεία

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

«Το μέλλον της χώρας κρίνεται πρωτίστως στην παιδεία», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας απόψε στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος για την Δυτική Ελλάδα, που πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η προοδευτική παράταξη υπήρξε ιστορικά ο μόνος πολιτικός φορέας που πραγματοποίησε τα μεγάλα άλματα στο εκπαιδευτικό σύστημα», ενώ ασκώντας κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, επεσήμανε ότι «η Παιδεία έχει υποβαθμιστεί δραματικά στη δημόσια ατζέντα» και συνέχισε: «Η ΝΔ αντιμετωπίζει την παιδεία ως πεδίο αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ανισότητες, στρεβλώσεις και χαμηλή ποιότητα».

Επίσης, αναφέρθηκε σε «πρόσφατα περιστατικά υποβάθμισης σχολικών μονάδων στη Δυτική Ελλάδα, όπως το γενικό λύκειο Ερυμάνθειας και το δημοτικό σχολείο Σταυροδρομίου», λέγοντας ότι «η κυβέρνηση ζητά από τους κατοίκους να μείνουν στην ύπαιθρο, αλλά αφήνει την περιφέρεια χωρίς σχολεία, χωρίς δομές, και χωρίς υπηρεσίες».

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι «τα μεγάλα βήματα στην παιδεία έγιναν με το ΠΑΣΟΚ» και αναφερόμενος σε μία σειρά μεταρρυθμίσεων, σημείωσε ότι «δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα μεγάλα άλματα στην εκπαίδευση έγιναν όταν κυβερνούσε η δημοκρατική παράταξη».

Ακόμη, ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2025, λέγοντας ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η προσχολική αγωγή, οι βασικές δεξιότητες μαθητών και η επαγγελματική κατάρτιση», προθέτοντας ότι «το Συμβούλιο της Ε.Ε. ζητά επεκταμένη πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και η κυβέρνηση αδιαφορεί». Ταυτόχρονα, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «λειτουργεί υπέρ ‘ημετέρων’» και συμπλήρωσε: «Πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να μιλά για αξιοκρατία στην παιδεία, όταν παρέχει ασυλία στους ολιγάρχες, δημόσιο χρήμα σε κομματικούς φίλους και προμήθειες στα μέτρα των δικών τους»;

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι «μπορούμε να φέρουμε πίσω τους νέους που έφυγαν και να προσελκύσουμε χιλιάδες ξένους φοιτητές, αλλά χρειάζεται όμως πολιτική βούληση, την οποία η σημερινή κυβέρνηση δεν την έχει».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η Ελλάδα μπορεί να γίνει χώρα προσέλκυσης διεθνών φοιτητών, κέντρο έρευνας και καινοτομίας, σημείο αναφοράς ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς και μητρόπολη πράσινης και ψηφιακής εκπαίδευσης».

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «η παιδεία είναι η μεγάλη μας εθνική μάχη, μία μάχη για τη Δημοκρατία, την ισότητα και το μέλλον, για μια Ελλάδα που δεν υπηρετεί τους ισχυρούς, αλλά απελευθερώνει τους ανθρώπους της» και συνέχισε: «Μια Ελλάδα που παράγει γνώση, πολιτισμό και καινοτομία. Μια Ελλάδα που αξίζουμε και μπορούμε να χτίσουμε μαζί».

