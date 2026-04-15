Γ. Μυλωνάκης: Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο 53χρονος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ακολούθως υπεβλήθη σε σειρά εξετάσεων και στη συνέχεια νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Ακολούθησαν επιπλέον εξετάσεις ώστε να αποφασισθεί η μέθοδος που θα ακολουθηθεί, χειρουργική ή άλλη.

Έχει υποστεί ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Αναμένεται επίσημη ιατρική ανακοίνωση, στα επόμενα λεπτά.

Στο νοσοκομείο έσπευσε περίπου στις 11.30πμ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στον «Ευαγγελισμό» βρίσκεται και ο υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους. Ακολούθως ο πρωθυπουργός μετά από αναλυτική ενημέρωση που είχε από τους ιατρούς, αποχώρησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.