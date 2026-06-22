Γ. Μπέας: Ώρα για ουσιαστικό διάλογο και λύσεις

Την ανάγκη η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της δημόσιας υγείας στη Δυτική Κρήτη επισημαίνει ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων κ. Γιώργος Μπέας, ενόψει της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου.

Αναλυτικά ο κ. Μπέας αναφέρει «Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Τρίτη 23 Ιουνίου για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για έναν ουσιαστικό και τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο και δεν πρέπει να εξελιχθεί σε μια ακόμη καταγραφή προβλημάτων ούτε σε μια άσκηση επικοινωνιακής διαχείρισης.

Είναι μια ευκαιρία να ενημερωθούν οι πολίτες για το τεράστιο έργο που επιτελεί καθημερινά το Νοσοκομείο Χανίων, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, με 500 κλίνες και περισσότερους από 1.100 εργαζόμενους. Ένας οργανισμός που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της δημόσιας υγείας στη Δυτική Κρήτη, εξυπηρετώντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες κάθε χρόνο.

Η συζήτηση αυτή οφείλει να αναδείξει την εμπιστοσύνη που δικαιούται να απολαμβάνει το νοσοκομείο από την τοπική κοινωνία, καθώς και την εκτίμηση και τον σεβασμό προς το έργο όλων των εργαζομένων του, ιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών, τεχνικών και λοιπού προσωπικού, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό κάτω από συχνά δύσκολες συνθήκες.

Οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, οι δυσκολίες στελέχωσης συγκεκριμένων ιατρικών ειδικοτήτων και η αυξανόμενη πίεση στις υπηρεσίες υγείας αποτελούν υπαρκτά προβλήματα που απαιτούν λύσεις.

Δεν μπορεί να ζητάμε από νέους γιατρούς και νοσηλευτές να επιλέξουν τα Χανιά όταν το κόστος στέγασης και διαβίωσης απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους. Δεν μπορεί να συζητάμε για προσλήψεις χωρίς να συζητάμε για το πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν αξιοπρεπώς στον τόπο που καλούνται να υπηρετήσουν.

Η ανάλυση των Δυνατών Σημείων , των Αδυναμιών , των Ευκαιριών και των Απειλών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτύπωση της πραγματικότητας. Οι δυνάμεις του νοσοκομείου είναι γνωστές. Οι αδυναμίες επίσης. Το ζητούμενο είναι αν θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες ή αν θα επιτρέψουμε στις απειλές να καθορίσουν το μέλλον του.

Η κοινωνία των Χανίων αξίζει ένα ισχυρό δημόσιο νοσοκομείο. Και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου αξίζουν κάτι περισσότερο από ευχαριστίες: αξίζουν τις προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να προσφέρουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική.

Στόχος μας οφείλει να είναι η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη ενός ισχυρού, σύγχρονου και επαρκώς στελεχωμένου δημόσιου νοσοκομείου, αντάξιου των αναγκών της κοινωνίας της Δυτικής Κρήτης.

Με αυτή τη λογική θα συμμετάσχω στη συνεδρίαση, συμβάλλοντας στον διάλογο με σεβασμό προς τους εργαζόμενους, τους ασθενείς και την κοινωνία που υπηρετεί το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων»