Γ’ Εθνική Γυναικών: Αγκαλιά με τον τίτλο ο ΑΟΧ

Δύο αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία στη Γ’ Εθνική γυναικών και ο ΑΟΧ με τη λευκή ισοπαλία που απέσπασε στο Κολυμπάρι από τον Ποσειδώνα Καμισιανών-Ραπανιανών αγκάλιασε σφιχτά τον τίτλο στον 6ο όμιλο. Σε άλλο παιχνίδι ο Χάλης επικράτησε 2-1 του Λίντο. Πιο αναλυτικά:

Γ’ Εθνική γυναικών

12η αγωνιστική

• Ποσειδών Ladies – ΑΟΧ 0-0

Χρυσή ισοπαλία για την ομάδα των Χανίων που ετοιμάζεται να πανηγυρίσει μετά από μία 7ετία ξανά τον τίτλο στην Γ’ Εθνική και να επιστρέψει στην Β’ όπου και έπαιζε μέχρι πριν δύο χρόνια. Οι γηπεδούχοι που ήθελαν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε τίτλο μπήκαν πιο δυνατά στο ντέρμπι του Κολυμπαρίου και στο πρώτο πεντάλεπτο έχασαν μεγάλη ευκαιρία με την Μελάκη αλλά στη συνέχεια ήταν ο ΑΟΧ που ισορρόπησε και μάλιστα είχε και δύο δοκάρια με την Ασβεστά στο 25’ σε εκτέλεση φάουλ και την Αλμπέρτη στο 78’. Ηταν οι πρώτες βαθμολογικές απώλειες φέτος για τον ΑΟΧ που όμως κάθε άλλο παρά τον στεναχώρησε, αντίθετα οι παίκτριες του πανηγύρισαν την ισοπαλία-τίτλου αυτή. Πάντως ο αγώνας κύλησε χωρίς προβλήματα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια.

Διαιτητής: Αγαλιώτης (Πετράκης – Βαρβαντάκης) Ρεθύμνου

Ποσειδών Ladies (Νίκος Μεντάκης): Βαρβαροπούλου, Τζιάκη, Κολομπάκη, Τσατσαρωνάκη, Μελάκη, Μαλαδάκη, Καραντωνάκη (65’ Κόκαλα), Κουρομιχελάκη, Κονταράκη Κ., Κοτσίφη, Τζεμανάκη (70’ Κονταράκη Μ).

Στον πάγκο ήταν και οι: Τζανάκη Εμμ., Κοκκινάκη, Φραγκάκη, Τσολακίδη, Κρανιδιώτη, Τζανάκη Ελ.

ΑΟ Χανιά (Γιάννης Τσικουδακης): Ορφανουδάκη, Μαλτέζου, Δημισκίδου, Κατοίκου, Γιαννακάκη, Σολανάκη, Ζτράβκοβιτς, Αλμπέρτη, Λαγογιάννη (70’ Κοντογεωργοπούλου), Ασβεστά, Τσικουδάκη (56’ Φραγκέδη)

Στον πάγκο ήταν και οι: Χατζάκη, Ζουριδάκη Μ., Μανελλάρι, Βασιλαντωνάκη, Χαραλαμπάκη, Γιανναράκη, Ζουριδάκη Β.

• Χάλης – Λίντο 2-1

Χωρίς τον Ανδρέα Παπαδομανωλάκη πλέον στον πάγκο τους οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με γκολ της Λύκου στο 20’ για να διπλασιάσει τα τέρματα η Ζ. Μπατάκη στο 35’. Η ομάδα του Μπάμπη Ντάγκινη μείωσε στο 80’ με την Παυλίδου.

Διαιτητής: Ταμπουρατζής (Βλαχάκης – Κατσιμάρη), Ρεθύμνου

Χάλης: Ελ. Χατζηγρηγοράκη, Τραχανατζή, Πισσαδάκη, Κτενάκη, Α. Μαρκογιαννάκη, Αλιγιζάκη, Λύκου, Νίλσεν, Ζ. Μπατάκη, Σμαριανάκη, Οικονομίδου.

Επαιξαν και οι Σεϊτάνη, Φουρκιώτη, Φιωτάκη, Ελ. Μαρκογιαννάκη, Βαγγ. Χατζηγρηγοράκη.

• Επισκοπή – Αναγ. Ιεράπετρας 15-1

Τα γκολ των νικητών: 2’, 5’ Ζανιδάκη, 7’, 28’, 29’, 53’ Δρακάκη Ζ., 12’, 61’ Αλεξάκη, 23’ Μανωλίτση, 30’ Κοτσίφη, 37’ Μηνασίδου, 57’ Δρακάκη Μ., 59’ Ιμπραήμ, 77’ Μπισμπιρούλα, 79’ Φαρμακά

Ρεπό: Στίλβη

Βαθμολογία (10 αγώνες)

ΑΟ Χανιά (67-2) 28

Ποσειδών Ladies (47–5) 25

Χάλης Βαρ. (37–21) 18

Επισκοπή+ (35-25) 15

Λίντο (34-32) 10

Αναγ. Ιεράπετρας (7-100) 3

Στίλβη* (4-46) -5

Επόμενη 13η αγωνιστική (29/3)

• Αναγ.Ιεράπετρας – ΑΟΧ

• Λίντο – Ποσειδών L.

• Χάλης – Στίλβη

Ρεπό: Λίντο