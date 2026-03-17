menu
13.9 C
Chania
Τρίτη, 17 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Γ’ Εθνική Γυναικών: Αγκαλιά με τον τίτλο ο ΑΟΧ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Δύο αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία στη Γ’ Εθνική γυναικών και ο ΑΟΧ με τη λευκή ισοπαλία που απέσπασε στο Κολυμπάρι από τον Ποσειδώνα Καμισιανών-Ραπανιανών αγκάλιασε σφιχτά τον τίτλο στον 6ο όμιλο. Σε άλλο παιχνίδι ο Χάλης επικράτησε 2-1 του Λίντο. Πιο αναλυτικά:

Γ’ Εθνική γυναικών

12η αγωνιστική

Ποσειδών Ladies – ΑΟΧ 0-0

Χρυσή ισοπαλία για την ομάδα των Χανίων που ετοιμάζεται να πανηγυρίσει μετά από μία 7ετία ξανά τον τίτλο στην Γ’ Εθνική και να επιστρέψει στην Β’ όπου και έπαιζε μέχρι πριν δύο χρόνια. Οι γηπεδούχοι που ήθελαν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε τίτλο μπήκαν πιο δυνατά στο ντέρμπι του Κολυμπαρίου και στο πρώτο πεντάλεπτο έχασαν μεγάλη ευκαιρία με την Μελάκη αλλά στη συνέχεια ήταν ο ΑΟΧ που ισορρόπησε και μάλιστα είχε και δύο δοκάρια με την Ασβεστά στο 25’ σε εκτέλεση φάουλ και την Αλμπέρτη στο 78’. Ηταν οι πρώτες βαθμολογικές απώλειες φέτος για τον ΑΟΧ που όμως κάθε άλλο παρά τον στεναχώρησε, αντίθετα οι παίκτριες του πανηγύρισαν την ισοπαλία-τίτλου αυτή. Πάντως ο αγώνας κύλησε χωρίς προβλήματα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια.

Διαιτητής: Αγαλιώτης (Πετράκης – Βαρβαντάκης) Ρεθύμνου

Ποσειδών Ladies (Νίκος Μεντάκης): Βαρβαροπούλου, Τζιάκη, Κολομπάκη, Τσατσαρωνάκη, Μελάκη, Μαλαδάκη, Καραντωνάκη (65’ Κόκαλα), Κουρομιχελάκη, Κονταράκη Κ., Κοτσίφη, Τζεμανάκη (70’ Κονταράκη Μ).

Στον πάγκο ήταν και οι: Τζανάκη Εμμ., Κοκκινάκη, Φραγκάκη, Τσολακίδη, Κρανιδιώτη, Τζανάκη Ελ.

ΑΟ Χανιά (Γιάννης Τσικουδακης): Ορφανουδάκη, Μαλτέζου, Δημισκίδου, Κατοίκου, Γιαννακάκη, Σολανάκη, Ζτράβκοβιτς, Αλμπέρτη, Λαγογιάννη (70’ Κοντογεωργοπούλου), Ασβεστά, Τσικουδάκη (56’ Φραγκέδη)

Στον πάγκο ήταν και οι: Χατζάκη, Ζουριδάκη Μ., Μανελλάρι, Βασιλαντωνάκη, Χαραλαμπάκη, Γιανναράκη, Ζουριδάκη Β.

Χάλης – Λίντο 2-1

Χωρίς τον Ανδρέα Παπαδομανωλάκη πλέον στον πάγκο τους οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με γκολ της Λύκου στο 20’ για να διπλασιάσει τα τέρματα η Ζ. Μπατάκη στο 35’. Η ομάδα του Μπάμπη Ντάγκινη μείωσε στο 80’ με την Παυλίδου.

Διαιτητής: Ταμπουρατζής (Βλαχάκης – Κατσιμάρη), Ρεθύμνου

Χάλης: Ελ. Χατζηγρηγοράκη, Τραχανατζή, Πισσαδάκη, Κτενάκη, Α. Μαρκογιαννάκη, Αλιγιζάκη, Λύκου, Νίλσεν, Ζ. Μπατάκη, Σμαριανάκη, Οικονομίδου.

Επαιξαν και οι Σεϊτάνη, Φουρκιώτη, Φιωτάκη, Ελ. Μαρκογιαννάκη, Βαγγ. Χατζηγρηγοράκη.

Επισκοπή – Αναγ. Ιεράπετρας 15-1

Τα γκολ των νικητών: 2’, 5’ Ζανιδάκη, 7’, 28’, 29’, 53’ Δρακάκη Ζ., 12’, 61’ Αλεξάκη, 23’ Μανωλίτση, 30’ Κοτσίφη, 37’ Μηνασίδου, 57’ Δρακάκη Μ., 59’ Ιμπραήμ, 77’ Μπισμπιρούλα, 79’ Φαρμακά

Ρεπό: Στίλβη

Βαθμολογία (10 αγώνες)

ΑΟ Χανιά (67-2) 28

Ποσειδών Ladies (475) 25

Χάλης Βαρ. (3721) 18

Επισκοπή+ (35-25) 15

Λίντο (34-32) 10

Αναγ. Ιεράπετρας (7-100) 3

Στίλβη* (4-46) -5

Επόμενη 13η αγωνιστική (29/3)

Αναγ.Ιεράπετρας – ΑΟΧ

Λίντο – Ποσειδών L.

Χάλης – Στίλβη

Ρεπό: Λίντο

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum