Γ. Ανδριανός: Θετική εξέλιξη για την ελληνική ελαιοκομία η διατήρηση της παρέκκλισης στο όριο ολικών στερολών

Θετική εξέλιξη για την ελληνική ελαιοκομία χαρακτήρισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός την απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο της 123ης Ολομέλειας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας σχετικά με το όριο περιεκτικότητας σε ολικές στερόλες των μονοποικιλιακών εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ/ΜΠΕ, με την αναθεώρηση του διεθνούς εμπορικού προτύπου καθορίζεται, κατ’ εξαίρεση και έως ότου ολοκληρωθούν περαιτέρω επιστημονικές μελέτες, ελάχιστο όριο ολικών στερολών 800 mg/kg για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που παράγονται αποκλειστικά από τις ποικιλίες Κορωνέικη, Nocellara del Belice ή Coratina. Παράλληλα, αίρεται η προθεσμία ισχύος της παρέκκλισης που είχε αρχικά προγραμματιστεί για το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου 2026/2027.

«Η διατήρηση της παρέκκλισης από το υφιστάμενο όριο των ολικών στερολών, που είχε συμφωνηθεί πέρσι τον Ιούλιο του 2025, διασφαλίζει ότι αυθεντικά ελληνικά ελαιόλαδα που επηρεάζονται φυσικά από γενετικούς, κλιματικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες δεν θα αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην πιστοποίηση, τη διακίνηση και την εμπορική τους αξιοποίηση» δήλωσε ο κ. Ανδριανός.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, τίθεται επίσης ως προτεραιότητα ο καθορισμός πρόσθετων επιστημονικών παραμέτρων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο σύστημα επαλήθευσης της αυθεντικότητας των συγκεκριμένων μονοποικιλιακών ελαιολάδων.

«Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αυθεντικών ελληνικών μονοποικιλιακών ελαιολάδων μας, και ιδίως εκείνων που προέρχονται από την ποικιλία Κορωνέικη, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας, της ποιότητας και της μοναδικότητάς τους» πρόσθεσε ο κ. Ανδριανός και συμπλήρωσε:

«Η απόφαση αυτή αποτελεί ουσιαστική δικαίωση των συντονισμένων και επίμονων προσπαθειών που καταβάλαμε, σε συνεργασία με επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς καθώς και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προκειμένου να διορθωθεί η πρόταση άρσης της παρέκκλισης στα όρια στερολών και να αναζητηθεί μόνιμη επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση για όλα τα αυθεντικά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα. Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη προστατεύουμε έμπρακτα τον κόπο των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών, διασφαλίζουμε τη διεθνή αναγνώριση της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου και ενισχύουμε περαιτέρω τη θέση της χώρας μας στις διεθνείς αγορές».