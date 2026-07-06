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Δευτέρα, 6 Ιουλίου, 2026
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Γ’ Εθνική: Στα Περιβόλια Χανιά και Πλατανιάς ενώ στις Μουρνιές ο Πανακρωτηριακός

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
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Μέσα σε πολύ καλό πνεύμα αλληλοκατανόησης και συνεργασίας οι χανιώτικες ομάδες της Γ’ Εθνικής σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων βρήκαν νομίζουμε την καλύτερη λύση για το γηπεδικό.

Πράγματι λοιπόν τα Περιβόλια θα αποτελέσουν την έδρα τόσο των Χανίων όσο και του Πλατανιά. Η πρώτη ομάδα μετά την τροποποίηση του καταστατικού του ΠΓΣ Κισσαμικός πλέον συνεχίζει με νέο όνομα και έδρα στα Χανιά από το Καστέλι. Ενώ ο Πλατανιάς έπαιζε στα Περιβόλια την χρυσή 6αετία της Σούπερ Λιγκ ενώ δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι οι ενέργειες των δικών του παραγόντων τότε κατέστησαν σε χρόνο ρεκόρ το γήπεδο λειτουργικό για να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες της κορυφαίας εθνικής κατηγορίας. Κάθε άλλο από αυτονόητο αυτό αν δείτε τι αντιμετωπίζουν η Καλαμάτα αλλά και αρκετές ακόμα νεοφώτιστες ομάδες τα τελευταία χρόνια. Επίσης η επιλογή του Πανακρωτηριακού που αρχικά εκδήλωσε επίσης ενδιαφέρον για τα Περιβόλια, να επιλέξει τελικά τις Μουρνιές είναι άξια συγχαρητηρίων. Διότι οι άνθρωποι του έδειξαν κατανόηση αφού το φυσικό χόρτο στα Περιβόλια δεν αντέχει 3 ομάδες ενώ και για τον ίδιο τον σύλλογο που εδώ και χρόνια αγωνίζεται σε πλαστικό χλοοτάπητα το “Ελ. Πατακάκης” δείχνει σαφώς προτιμότερη λύση μέχρι τουλάχιστον να αντικατασταθεί ο αρκετά φθαρμένος χλοοτάπητας στα Καθιανά και να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις χρειάζονται για να μπορέσει να επανέλθει η ομάδα στην φυσική της έδρα στο άμεσο μέλλον. Με ανακοίνωση του ο Πλατανιάς εκφράζει τις ευχαριστίες του για την διευθέτηση του θέματος και την επιστροφή στα Περιβόλια.

«Ο Α.Ο. Πλατανιάς Χανίων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο Χανίων και τους Δημοτικούς συμβούλους για την ουσιαστική συμβολή τους στην εξεύρεση λύσης σχετικά με τη χρήση του Δημοτικού Σταδίου Περιβολίων. Μέσα από διάλογο, συνεννόηση και σεβασμό στις ανάγκες όλων των σωματείων, βρέθηκε μια δίκαιη και λειτουργική λύση, που επιτρέπει στον Πλατανιά να επιστρέψει για τους εντός έδρας αγώνες του στο γήπεδο των Περιβολίων, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με σημαντικές στιγμές της ιστορίας του συλλόγου μας. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά και τα υπόλοιπα σωματεία που συμμετείχαν στη συζήτηση, για το πνεύμα συνεργασίας και την ώριμη στάση που επέδειξαν. Η διαδικασία απέδειξε ότι, όταν υπάρχει καλή πρόθεση και αμοιβαίος σεβασμός, μπορούν να βρεθούν λύσεις προς όφελος όλων. Η επιστροφή μας στο Δημοτικό Στάδιο Περιβολιών γίνεται με σεβασμό, ευθύνη και διάθεση συνεργασίας με όλους. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν σε όλα τα χανιώτικα σωματεία.

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