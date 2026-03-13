Φυλακές Μαλανδρίνου: Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. σε 16 κελιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, επιχείρηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -4- έγκλειστοι.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, καθώς και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποίησαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, έρευνες σε συνολικά -16- κελιά.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατά περίπτωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -2- μαχαίρια, αυτοσχέδιο σουβλί, -4- κινητά τηλέφωνα, φορτιστής κινητών τηλεφώνων, κρίκος με -3- κλειδιά, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ανωτέρω πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

