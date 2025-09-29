Φυλακές Χανίων: Απεργία πείνας επτά κρατουμένων – Ζητούν μεταγωγή

Σε τριήμερη απεργία πείνας έχουν προχωρήσει από την Κυριακή, όπως έγινε γνωστό, επτά κρατούμενοι νεαρής ηλικίας στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες κράτησης.

Σύμφωνα με την οργάνωση Mataris Sudan Solidarity Committee που δημοσιοποίησε το γεγονός, οι επτά νεαροί, 18 έως 20 ετών, δεν έχουν λάβει εσώρουχα, κουβέρτες ή σαπούνι πάνω από τρεις μήνες, ενώ ζητούν μεταγωγή και βασικά είδη.

«Παραμένουν στα Χανιά παρότι είχαν μεταφερθεί μόνο για τη δίκη τους — θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς μαζί με άτομα της ηλικίας τους.

Τον Αύγουστο είχαν ήδη προχωρήσει σε 2ήμερη απεργία πείνας. Η διεύθυνση τότε τους υποσχέθηκε μεταγωγή και πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα», αναφέρει η ανακοίνωση.