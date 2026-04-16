Fuel Pass: “Βροχή” οι απάτες με SMS – Θύματα και στα Χανιά

Δεν έχει τέλος η προσπάθεια επιτήδειων να εξαπατήσουν πολίτες με ψεύτικα μηνύματα – SMS για το Fuel Pass, δηλαδή την επιδότηση καυσίμων.

Δεκάδες τέτοια μηνύματα έλαβαν τις τελευταίες ημέρες και κάτοικοι των Χανίων ενώ έχουν γίνει αναφορές ότι κάποιοι έπεσαν θύματα των απατεώνων καθώς παραπλανήθηκαν από τα μηνύματα που έφτασαν στο κινητό τους.

Με τα συγκεκριμένα μηνύματα, οι επιτήδειοι προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στους πολίτες αναφέροντας ότι «η μη ενεργοποίηση (της κάρτας τους σε σύνδεσμο link που οι ίδιοι τους αποστέλλουν), εντός της προθεσμίας θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης».

Ωστόσο, ο σύνδεσμος που τους καλούν να ενεργοποιήσουν, οδηγεί σε ψεύτικες ιστοσελίδες (περίπτωση phishing) και δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη πλατφόρμα του κράτους, gov.gr.

Οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.