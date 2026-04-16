menu
16.7 C
Chania
Παρασκευή, 17 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Fuel Pass: “Βροχή” οι απάτες με SMS – Θύματα και στα Χανιά

Γιάννης Λυβιάκης
0
Το μήνυμα που έφτασε και στα κινητά Χανιωτών.

Δεν έχει τέλος η προσπάθεια επιτήδειων να εξαπατήσουν πολίτες με ψεύτικα μηνύματα –  SMS για το Fuel Pass, δηλαδή την επιδότηση καυσίμων.

Δεκάδες τέτοια μηνύματα έλαβαν τις τελευταίες ημέρες και κάτοικοι των Χανίων ενώ έχουν γίνει αναφορές ότι κάποιοι έπεσαν θύματα των απατεώνων καθώς παραπλανήθηκαν από τα μηνύματα που έφτασαν στο κινητό τους.

Με τα συγκεκριμένα μηνύματα, οι επιτήδειοι προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στους πολίτες αναφέροντας ότι «η μη ενεργοποίηση (της κάρτας τους σε σύνδεσμο link που οι ίδιοι τους αποστέλλουν), εντός της προθεσμίας θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης».

Ωστόσο, ο σύνδεσμος που τους καλούν να ενεργοποιήσουν, οδηγεί σε ψεύτικες ιστοσελίδες (περίπτωση phishing) και δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη πλατφόρμα του κράτους, gov.gr.

Οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum