Φθινοπωρινός τουρισµός στα Χανιά

Σεπτέµβρης µε αφίξεις και διανυκτερεύσεις… Ιουλίου, κάτι που σηµαίνει πολύ καλές πληρότητες δείχνουν τα στοιχεία tour operator και ξενοδόχων για τον Νοµό Χανίων.

Αν και δεν υπάρχουν σηµάδια επέκτασης της σεζόν για το Νοέµβριο, ο Οκτώβρης θεωρείται πολύ καλός επίσης µήνας καθώς η µείωση των αφίξεων θα γίνει αισθητή το δεύτερο δεκαπενθήµερο.

Με βάση πληροφορίες από τους τρεις µεγάλους tour operator που δραστηριοποιούνται στη ∆υτική Κρήτη (Tui, Apollo, Ving) «ο Σεπτέµβρης φέτος θα έχει αφίξεις και διανυκτερεύσεις ανάλογες µε τον Ιούλιο, δηλαδή την κορύφωση της τουριστικής σεζόν κάτι που δείχνει ότι θα είναι µια εξαιρετική περίοδος.»

Ειδικότερα τα στοιχεία δείχνουν για αφίξεις από 3.000 επισκέπτες εβδοµαδιαίως από tour operator που δραστηριοποιείται κυρίως στην Σκανδιναβία και περίπου 3.800- 4.000 επισκέπτες εβδοµαδιαίως από µεγαλύτερους tour operator.

«Yπάρχει µια δυναµική για το Σεπτέµβρη, φαίνεται ότι πάει καλά και ακολουθεί και ο Οκτώβρης για τον οποίο υπάρχουν καλές κρατήσεις» µας ανέφερε ο πρόεδρος της “Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανίων” κ. Μανώλης Σταµατάκης

Οι τελευταίες πτήσεις “τσάρτερ” προς το αεροδρόµιο Χανίων “∆ασκαλογιάννης” σταµατάνε την πρώτη εβδοµάδα του Νοέµβρη, ενώ σύµφωνα µε τον κ. Σταµατάκη από η Tui έχουν γίνει κάποιες πρώτες συζητήσεις για παράταση της σεζόν αν υπάρξει ζήτηση κάτι που όµως δεν είναι σίγουρο ακόµα.

ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

«Από θέµα κόσµου ο Πλατανιάς πηγαίνει πολύ! Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι γεµάτα, αυτό δείχνουν οι κρατήσεις που έχουµε και τα στοιχεία που δείχνουν οι πτήσεις» επεσήµανε ο κ. Αντώνης Κοκολοδηµητράκης, ξενοδόχος που δραστηριοποιείται εντός του Πλατανιά, συµπληρώνοντας ότι «µετά τις 15 ξεκινάει η πτώση και ο Πλατανιάς θα κλείσει την 1η Νοεµβρίου. Μέχρι τότε δηλαδή θα έχουν κλείσει σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία.»

Πάντως και στην περιοχή αυτή επισηµαίνεται ότι η κατανάλωση και τα χρήµατα που ξοδεύουν οι επισκέπτες είναι αισθητά λιγότερα σε σύγκριση µε το παρελθόν.

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ

Αναφορικά µε την άλλη περιοχή µε χιλιάδες κλίνες, αυτή τη Γεωργιούπολης, τα στοιχεία από τις κρατήσεις είναι πολύ καλά για τις µέρες που έρχονται.

«Για τον µήνα Σεπτέµβριο υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον, οι κρατήσεις φτάνουν το 90% της πληρότητας των ξενοδοχείων, ένας στοιχείο που το είχαµε από τον Ιούλιο ότι θα είναι πολύ καλός ο Σεπτέµβρης» τόνισε ο κ. Γιάννης Αποστολάκης, ξενοδόχος στη Γεωργιούπολη και αντιδήµαρχος της περιοχής.

Με βάση τις κρατήσεις ο κ. Αποστολάκης εκτιµάει ότι « και ο Οκτώβριος µέχρι τις 15 θα είναι πολύ καλός, όλα τα ξενοδοχεία θα είναι σχεδόν γεµάτα. Έπειτα ξεκινάει η πτώση, µε το τέλος της σεζόν να βρίσκεται στα τέλη Οκτωβρίου- αρχές Νοεµβρίου».

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία και για την Παλιά Πόλη. «Ο φετινός Σεπτέµβρης είναι καλύτερος από τον περσινό, υπάρχουν περισσότερες κρατήσεις µολονότι τα καταλύµατα έχουν αυξηθεί. Πολύ καλός είναι και ο Οκτώβρης» µας υπογράµµισαν επαγγελµατίες.

Και για τους ανθρώπους του τουρισµού το µεγάλο πρόβληµα είναι η µικρή αγοραστική δύναµη των περισσότερων ανθρώπων που έρχονται στα Χανιά.