Φρουροί της Επανάστασης: Αντεπίθεση σε «τέσσερα βήματα» στις απειλές Τραμπ (βίντεο)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ιρανικό Press TV παρουσιάζει την αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Οπως μετέδωσε το ertnews, σύμφωνα με το περιεχόμενο, η ιρανική πλευρά περιγράφει «τέσσερα σαφή βήματα» ως απάντηση σε ενδεχόμενη επίθεση:

Πρώτον, προειδοποιεί ότι θα στοχοποιηθούν ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.
Δεύτερον, υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε χώρα φιλοξενεί αμερικανικές βάσεις μπορεί να θεωρηθεί νόμιμος στόχος.
Τρίτον, γίνεται αναφορά σε πιθανή πλήρη διακοπή κρίσιμων ενεργειακών και θαλάσσιων διαδρομών.
Τέταρτον, τονίζεται η πρόθεση για ευρύτερη στρατιωτική κλιμάκωση εάν υλοποιηθούν οι αμερικανικές απειλές.

Το μήνυμα του βίντεο εντάσσεται στο ήδη τεταμένο σκηνικό, μετά τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της Τεχεράνης, αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει ότι μια τέτοια ενέργεια θα πυροδοτήσει ευρείας κλίμακας αντίποινα, με στόχους ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Η αντιπαράθεση αυτή εντείνει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης, με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην περιφερειακή ασφάλεια όσο και στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

