Φροντίζοντας τον εαυτό μας

»Μια φράση που ακούμε όλη μας τη ζωή — μόνο που σε κάθε στάδιό της σημαίνει και κάτι διαφορετικό

Κάποτε η μητέρα μας μάς έλεγε να «φροντίσουμε τον εαυτό μας» και εννοούσε να πλυθούμε λίγο καλύτερα·από εκείνη την τσίμπλα που θέλαμε να πάρουμε μαζί μας στο σχολείο μέχρι εκείνη τη ζακέτα που απορούσε πώς δεν είχε βγάλει ακόμη μανιτάρια.

Αργότερα η ίδια φράση ανέβηκε επίπεδο. Σήμαινε να είμαστε περιποιημένοι, βαμμένες ή φρεσκοκουρεμένοι, με προσεγμένα νύχια και ρούχα. Να επενδύουμε χρόνο και χρήμα στην εικόνα που παρουσιάζουμε στον κόσμο — από την ενδυμασία μέχρι τη λευκότητα των δοντιών μας.

Κάπου εκεί η «φροντίδα» συγχωνεύτηκε και με το βάρος μας. Κι επειδή τίποτα δεν αλλάζει μέσα σε μια μέρα, τα κομμωτήρια και τα ινστιτούτα αισθητικής άνθισαν. Και καλά έκαναν. Η εικόνα επηρεάζει τη διάθεσή μας. Όμως όταν μένουμε μόνοι, αντιλαμβανόμαστε τη ματαιότητα που συχνά συνοδεύει αυτές τις μικρές επενδύσεις. Η λάμψη κρατά λίγο. Το κενό μένει.

Έρχεται όμως κάποτε μια μέρα που η φροντίδα αποκτά άλλο νόημα. Σημαίνει να αρχίσουμε να ακούμε το σώμα μας. Να ακούμε την αλήθεια πίσω από το «συναισθηματικό» φαγητό, πίσω από τις τοξικές σχέσεις που συντηρούν ένα μόνιμο στρες και μας συστήνουν στον κόσμο συνοφρυωμένους και εξουθενωμένους.

Όταν το ακούμε, το σώμα μάς μιλά. Μας δείχνει πότε διψάμε και πότε απλώς ζητάμε παρηγοριά. Μας θυμίζει ότι ο χρόνος για τον εαυτό μας είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια.

Και χτίζοντας μια σχέση σεβασμού προς αυτό το ιερό μέσο της ζωής μας — το σώμα — αρχίζουμε να το φροντίζουμε πραγματικά. Μέσα από την κίνηση, τη διατροφή, την ξεκούραση. Και μέσα από μικρά δώρα που έχουν ουσία. Ένα χαλαρωτικό μασάζ, μια βόλτα στη φύση, ένα ήσυχο βράδυ χωρίς υποχρεώσεις.

Κάπως έτσι, δειλά στην αρχή, μαθαίνουμε να φροντίζουμε αληθινά τον εαυτό μας.