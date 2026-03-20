“Φρένο” στην κατεδάφιση του παλιού ΙΚΑ από την Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων

» Ζητά τον χαρακτηρισµό του ως νεότερο µνηµείο

Το χαρακτηρισµό του κτηρίου του πρώην ΙΚΑ στη συµβολή των οδών Νεάρχου, Σφακιανάκη, Σολωµού και Τζανακάκη ως νεότερο µνηµείο ζητάει από τη Γενική ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισµού, η “Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης”.

Επιβεβαιώνοντας το δηµοσίευµα των “Χ.ν.” της 9ης Μαρτίου 2026, η “Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων” καταθέτει την σχετική πρόταση της και µε το έγγραφο της που απευθύνεται και στην “Υπηρεσία ∆όµησης” του ∆ήµου Χανίων της ζητάει «να µην εκδώσει τυχόν άδεια κατεδάφισης ή άδεια για οποιαδήποτε οικοδοµική επέµβαση πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως πριν από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας µας».

Σηµειώνεται πως το κτήριο παραχωρήθηκε στο ∆ήµο Χανίων από το ΕΦΚΑ έναντι του ποσού των 6.000 ευρώ προκειµένου ο ∆ήµος να το κατεδαφίσει και να κτίσει νέο κτήριο όπου θα φιλοξενηθούν οι τεχνικές του Υπηρεσίες. Από το ∆ήµο είχε συµφωνηθεί το µίσθωµα των 6.000 ευρώ το µήνα, να “τρέχει” µετά την κατεδάφιση, την ανέγερση νέου κτηρίου και αφού περάσει µια περίοδος 17 µε 19 έτη. Στις 3 Ιουνίου του 2025 είχε υπογραφεί η σύµβαση του ∆ήµου Χανίων µε την ανάδοχο εταιρεία για την κατεδάφιση του κτηρίου, µε το κόστος της να έχει προϋπολογιστεί στα 178.000 ευρώ και το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών σε ενάµιση µήνα. Η εκτίµηση ήταν πως οι εργασίες κατεδάφισης θα ξεκινούσαν το Φθινόπωρο του 2025 ωστόσο πήραν παράταση ως το τέλος του έτους και έπειτα µέχρι το καλοκαίρι του 2026 µε διάφορες δικαιολογίες που επί της ουσίας έχουν να κάνουν µε την πρόθεση της “Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων” να εξετάσει τον χαρακτηρισµό του κτηρίου ως διατηρητέο.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Στο φάκελο τεκµηρίωσης που συνοδεύει το έγγραφο της “Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων” προς το Υπουργείου Πολιτισµού σηµειώνεται πως το συγκεκριµένο ακίνητο ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ «βρίσκεται εντός του κηρυγµένου και οριοθετηµένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης Χανίων, και στον άµεσο περιβάλλοντα χώρο του χαρακτηρισµένου κτηριακού συγκροτήµατος του Στρατοπέδου Τζοµπανάκη (Ιταλικού Στρατώνα) αρµοδιότητας της Υπηρεσίας µας. Εντός του ακινήτου περιλαµβάνονται δυο κτήρια: το προς εξέταση κυρίως κτήριο του πρώην ΙΚΑ, που αποτελεί αξιόλογο δείγµα της µεταπολεµικής αρχιτεκτονικής, και δεύτερο µεταγενέστερο πλακοσκεπές ισόγειο κτήριο που δεν παρουσιάζει αρχιτεκτονικό ή άλλο ενδιαφέρον. »

Αναφέρετε επίσης πως τον Οκτώβριο του 2024 ο ∆ήµος Χανίων κατέθεσε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων το αίτηµα κατεδάφισης του κτηρίου του πρώην ΙΚΑ διότι βρίσκεται εντός του οριοθετηµένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης Χανίων και το ζήτηµα παραπέµφθηκε στο Τοπικό Συµβούλιο Μνηµείων Κρήτης. Η εξέταση της κατεδάφισης αναβλήθηκε προκειµένου να εισηγηθεί η “Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων” για τον χαρακτηρισµό ή µη του κτηρίου του πρώην ΙΚΑ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες των “Χ.ν.” η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων έχει ετοιµάσει το σχετικό φάκελο µε τον οποίο θα ζητάει το χαρακτηρισµό του κτηρίου ως νεότερο και θα επιχειρηµατολογεί υπέρ της µη κατεδάφισης του.