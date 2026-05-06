«Φρένο» στα περιστατικά απάτης με κάρτες, POS και ATM

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σημαντική μείωση των περιστατικών απάτης με κάρτες πληρωμών κατά 9% σημειώθηκε το 2025 έναντι του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα οποία αποτυπώνονται στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, επίσης δραστική μείωση 20% σε ετήσια βάση σημείωσε και ο δείκτης της αναλογίας του αριθμού των συναλλαγών απάτης προς τον συνολικό αριθμό συναλλαγών (Fraud-to-Transaction ratio in volume terms) καθώς περιορίστηκε σε 0,013%, αντιστοιχώντας σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 7,6 χιλ. συναλλαγές το 2025.

Όσον αφορά την αξία των συναλλαγών απάτης σε απόλυτες τιμές παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με το 2024 και ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ σε συνολικές συναλλαγές ύψους 120 δισ. ευρώ. Δεδομένης της αύξησης της αξίας των συναλλαγών σε 120 δισ. ευρώ από 112 δισ. ευρώ το 2024, ο δείκτης της αναλογίας της αξίας των συναλλαγών απάτης προς την συνολική αξία συναλλαγών (Fraud-to-Transaction ratio in value terms) ανήλθε σε 0,019%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία συναλλαγής απάτης ανά 5,3 χιλ. αξία συναλλαγών το 2025, έναντι 1 ευρώ αξίας συναλλαγής απάτης ανά 4,9 χιλ. αξία συναλλαγών το 2024.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση των συναλλαγών απάτης αφορούν στη συνεχή υιοθέτηση εξελιγμένων πρακτικών πρόληψης της απάτης από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και ευρύτερα από τους παρόχους εθνικούς υπηρεσιών πληρωμών, στη συνεργασία αυτών με εθνικούς και ξένους φορείς με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, μέλη των οποίων διαπράττουν διάφορες μορφές απάτης, καθώς και στη συνεχή ενημέρωση των χρηστών των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αναφορικά με τους τρόπους της ορθής και ασφαλούς χρήσης αυτών και τις νέες μορφές απάτης στις οποίες δύνανται να εκτεθούν.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

– Η εξάρθρωση από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εγκληματικών οργανώσεων τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων (Investment Frauds),

– Η δημοσίευση δελτίου τύπου της ΑΑΔΕ με τίτλο “Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα στο κινητό (SMS)”, σύμφωνα με το οποίο πολίτες λάμβαναν στα κινητά τους τηλέφωνα παραπλανητικά μηνύματα (SMS) σχετικά με δήθεν χορήγηση επιδότησης πρόνοιας με φερόμενο αποστολέα την ΑΑΔΕ,

– Η άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τηλεφωνικών κλήσεων απάτης με τη μέθοδο “Caller ID Spoofing” σε συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Όσον αφορά τον αριθμό των συναλλαγών απάτης ανά τύπο συναλλαγής παρατηρούνται μειώσεις της απάτης σε όλους τους τύπους συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των περιστατικών απάτης μειώθηκε κατά 21% στις συναλλαγές σε POS, κατά 7% στις εξ΄ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (Card not present – CNP) και κατά 6% στις συναλλαγές σε ATM σε σχέση με το 2024. Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε και στην αξία των συναλλαγών απάτης, για τις συναλλαγές σε POS κατά 28%, οριακή μείωση κατά 2% στις συναλλαγές σε ATM, ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στην αξία των συναλλαγών απάτης στις εξ΄ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (Card not present – CNP) κατά 4% .

Αναλύοντας τα περιστατικά απάτης που σημειώθηκαν στις συναλλαγές με POS παρατηρείται πως η μείωση αυτών οφείλεται στον περιορισμό των περιστατικών απάτης που προκύπτουν από μη νόμιμες συναλλαγές με τη χρήση χαμένης/κλεμμένης κάρτας. Συγκεκριμένα, η αξία των συναλλαγών απάτης με τη χρήση χαμένης/κλεμμένης κάρτας σε POS μειώθηκε κατά 17% σε 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση κατά 19% παρουσίασε ο αριθμός των λόγω συναλλαγών απάτης.

Σε ό,τι αφορά την απάτη στις εξ αποστάσεως συναλλαγές, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία (98% σε αξία και 99% σε αριθμό) αφορά συναλλαγές απάτης μέσω διαδικτύου. Τα περιστατικά αυτά εξακολουθούν να αφορούν κυρίως διαδικτυακές συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

