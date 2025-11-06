«Φρένο» για αιολικά πάρκα σε καμένες εκτάσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Μια πολύ θετική εξέλιξη για το μέλλον της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση της καμένης έκτασης του Έβρου, καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης απέρριψε έντεκα αιτήσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αιολικών σταθμών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης «οι έξι από τους έντεκα αιολικούς σταθμούς προτείνονταν να εγκατασταθούν εντός της καμένης περιοχής του Έβρου και οι άλλοι πέντε στις γειτονικές άκαυτες δασικές εκτάσεις, οι οποίες όμως αποτελούν πολύ σημαντικά ενδιαιτήματα για τα προστατευόμενα αρπακτικά πουλιά.

Φέτος το καλοκαίρι η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για πέντε αιολικούς σταθμούς που σχεδιάζονταν στην καμένη περιοχή του Έβρου (2 αιολικοί σταθμοί) και στις γειτονικές άκαυτες περιοχές (3 αιολικοί σταθμοί). Μάλιστα ένας από αυτούς σχεδιάζονταν ακριβώς επάνω σε έκταση που υλοποιείται έργο αναδάσωσης και στην οποία φυτεύτηκαν ήδη περίπου 48.000 δενδρύλλια. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι οι αιολικοί σταθμοί ανήκουν στην ίδια εταιρεία (τη δανέζικη European Wind Farms), η οποία σχεδιάζει συνολικά 217 ανεμογεννήτριες στον Έβρο, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν υποβληθεί ήδη για περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Πηγαίνοντας κόντρα στην εδώ και δύο χρόνια εγκληματική -περιβαλλοντικά- αδιαφορία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για νομοθετική ρύθμιση της αδειοδότησης των αιολικών σταθμών στον Έβρο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσισε να σταματήσει την προβληματική χωροθέτηση αιολικών σταθμών της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία αδιαφορεί για την καμένη έκταση και τις επιπτώσεις των αιολικών σταθμών στην αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων. Η εταιρεία αδιαφορεί ακόμη και για την εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), καθώς πολλά από τα έργα της προτείνει να εγκατασταθούν εντός Ζωνών Προστασίας της Φύσης, στις οποίες δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση τους.

Χαιρετίζουμε αυτές τις πολύ θετικές για το φυσικό περιβάλλον του Έβρου αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και περιμένουμε ότι σύντομα θα πράξει το ίδιο και για τους υπόλοιπους 11 αιολικούς σταθμούς της δανέζικης εταιρείας για τους οποίους η διαδικασία της αδειοδότησης παραμένει ανοιχτή, καθώς και για αντίστοιχες αιτήσεις που ενδεχομένως θα υποβληθούν στο μέλλον. Ελπίζουμε πως στο μεταξύ θα κινητοποιηθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και δεν θα συνεχίσει να αφήνει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να «βγάζουν το φίδι από την τρύπα» σε τόσο κρίσιμα ζητήματα!»