Φρεάτια σε κακά χάλια

«Σε διάφορα σηµεία της Κ. Μητσοτάκη, τα φρεάτια είναι σε κακά χάλια, το τσιµέντο έχει σπάσει, προεξέχουν σίδερα επικίνδυνα για τον πεζό αλλά και τα ΙΧ που θα παρκάρουν… έτσι έχουν σκοπό να τα αφήσουν;» ήταν η απορία αναγνώστη µας, κάτοικου του δρόµου. Και έχει δίκιο φυσικά γιατί σε δύο σηµεία τουλάχιστον είδαµε πως τα φρεάτια έχουν την εικόνα που µας µετέφερε ο αναγνώστης µας. Οι τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τη ∆ΕΥΑΧ έχουν στο πρόγραµµά τους µια παρέµβαση σε αυτά τα σηµεία;