Φράγμα Βαλσαμιώτη: Νέος γύρος καθυστερήσεων

Να εξασφαλιστεί ότι η µελέτη στεγανοποίησης που έχει εκπονηθεί για τον Βαλσαµιώτη θα φέρει αποτελέσµατα και δεν θα προκαλέσει νέες…αστοχίες στο φράγµα, ζητά το µέλος του ∆.Σ. του Οργανισµού Ανάπτυξης Κρήτης και ∆ήµαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης.

Καθώς η µελέτη για την αποκατάσταση των διαρροών που παρουσίασε το φράγµα από το 2014, όταν και εγκαινιάστηκε, έχει ολοκληρωθεί, πλέον µπαίνει ζήτηµα για τις συνοδές µελέτες εφαρµογής που θα χρειαστούν ώστε να γίνει στεγανοποίηση και να µπορέσει επιτέλους ο Βαλσαµιώτης, για τον οποίο δαπανήθηκαν 42 εκ. ευρώ, να λειτουργήσει και να δώσει λύση στις αρδευτικές ανάγκες στον κάµπο των Χανίων!

Μιλώντας στα “Χ.ν.” ο δήµαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, που συµµετέχει ως µέλος και στο διοικητικό συµβούλιο του ΟΑΚ, σηµείωσε πως «έχω ζητήσει η όποια µελέτη εκπονείται να έχουµε τη διαβεβαίωση – όσο το δυνατόν µπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση – ότι θα µπορέσει να καλύψει µια σειρά παραµέτρους που δεν έχουν καλυφθεί».

Επεξηγώντας ο κ. Μαλανδράκης τονίζει πως «πιθανόν να χρειαστούν πρόσθετες γεωτεχνικές µελέτες ή γεωλογικές έρευνες προκειµένου αυτή η µελέτη που έχει εκπονηθεί να γίνει µελέτη εφαρµογής. ∆ιαφορετικά θα πρέπει να προχωρήσουµε µε τη λογική της “µελετοκατασκευής”, δηλαδή ο κατασκευαστής που θα πάρει το έργο της αποκατάστασης να κάνει και τη µελέτη εφαρµογής. Αυτόν τον προβληµατισµό τον έχω καταθέσει επανειληµµένως στον ΟΑΚ προκειµένου, αν βρεθεί χρηµατοδοτικό εργαλείο για τη στεγανοποίηση του Βαλσαµιώτη, να έχουµε εξασφαλίσει στο µέγιστο βαθµό ότι δεν θα έχουµε κάποια αστοχία».

Παράλληλα, ο δήµαρχος Πλατανιά υπογραµµίζει πως «δεν είναι δυνατόν ένα φράγµα που κόστισε 42 εκατοµµύρια ευρώ να µην µπορεί να αξιοποιηθεί για τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. Σηµειωτέον ότι το φράγµα Βαλσαµιώτη έχει υπολογιστεί στον σχεδιασµό ότι θα δίνει νερό στο ανατολικό τµήµα του κάµπου των Χανίων και της κοιλάδας του Κερίτη, ώστε το φράγµα του Σεµπρωνιώτη-Ντεριανού να µπορεί να καλύψει το δυτικό τµήµα του κάµπου των Χανίων. Πρέπει η µελέτη που θα γίνει για την αποκατάσταση του Βαλσαµιώτη να ανταποκρίνεται στα σηµερινά δεδοµένα, στις σηµερινές ανάγκες και όχι σε ό,τι επικρατούσε πριν από 20 χρόνια όταν ξεκινούσε η κατασκευή του».

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Το φράγµα του Βαλσαµιώτη θα µπορεί στην πλήρωση του να διαθέτει 6.000.000 κυβικά µέτρα νερού προς άρδευση. Σήµερα δεν µπορεί να γεµίσει λόγω των διαρροών, ωστόσο φιλοξενεί κάποιες µικρές ποσότητες του νερού που το καλοκαίρι δίνονται σε ΤΟΕΒ για να αντιµετωπιστούν έκτακτες ανάγκες. Συνήθως το φράγµα δεν αποθήκευε περισσότερα από 400.000- 500.000 κυβικά, ενώ φέτος µετά τις µεγάλες βροχοπτώσεις έχει µέσα περίπου 1.500.000 κυβικά. Όπως µας επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Αγιάς- Κολυµπαρίου κ. Λευτέρης Παπαδάκης, «σε χρονιές πολύ δύσκολες όπως πέρυσι, έστω και από αυτά τα αποθέµατα των 400.000 κυβικών µας δίνονταν από τον ΟΑΚ κάποιες ποσότητες νερού όταν η κατάσταση έφτανε στο απροχώρητο. Φέτος που υπάρχουν 1.500.000 κυβικά µπορεί να δοθεί -αν χρειαστεί- περισσότερο νερό».

Ο ίδιος τονίζει πως το καλοκαίρι του 2026 λόγω των βροχών του χειµώνα «δεν θα έχουµε πρόβληµα, οι υπόγειοι υδροφορείς έχουν ενισχυθεί σηµαντικά. Αλλά επειδή ο Αύγουστος είναι ένας δύσκολος µήνας και προκαλείται πρόβληµα γιατί έχουµε µεγάλη προσέλευση κόσµου, πολλή ζέστη, υπερκατανάλωση νερού στην πόλη, στα ξενοδοχεία θα ήταν καλό να υπάρχει διαθεσιµότητα νερού από το φράγµα αν παραστεί ανάγκη​».