Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Φρ.Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να είναι ισχυρή οικονομικά προκειμένου να είναι και ασφαλής

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Την ανάγκη για ισχυρότερη Ευρώπη, η οποία θα είναι «δύναμη ειρήνης», ανέδειξε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και προειδοποίησε ότι «η αδυναμία υπονομεύει την ειρήνη». Τόνισε ότι απαιτείται ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, της πολιτικής παρουσίας και της αμυντικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε γρήγορες αποφάσεις σε αυτή την κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι το ΝΑΤΟ παραμένει η «ραχοκοκαλιά της διατλαντικής αμυντικής ικανότητας», καθώς και ότι «ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η Bundeswehr απειλούν οποιονδήποτε».

«Στην Ευρώπη έχουμε πρόβλημα εφαρμογής» των αποφάσεων, δήλωσε ο καγκελάριος μιλώντας από το βήμα της Bundestag ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα και υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα γίνει πιο παραγωγική μόνο με θεμελιώδεις αλλαγές, εγκατάλειψη της γραφειοκρατίας και της υπερβολικής ρύθμισης. Πρέπει να τερματιστεί η «κανονιστική φρενίτιδα», να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να ανοίξουν οι αγορές, να αυξηθεί η καινοτομία, δήλωσε ο κ. Μερτς, διαβεβαιώνοντας επίσης ότι αυτές οι επιδιώξεις δεν συγκρούονται με τους κλιματικούς στόχους που έχουν τεθεί.

Η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές της «πιο αποφασιστικά και με μεγαλύτερη ενότητα», με γνώμονα τη θεμελιώδη ιδέα του να αποτελεί δύναμη για την ειρήνη, δήλωσε ο κ. Μερτς, τονίζοντας ωστόσο ότι η ειρήνη μπορεί να διαρκέσει μόνο όπου υποστηρίζεται από στρατιωτική, οικονομική και πολιτική δύναμη. «Η αδυναμία υπονομεύει την ειρήνη», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «πρέπει να είμαστε σε θέση να αμυνθούμε ώστε να μην χρειαστεί να αμυνθούμε».

Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη χρησιμοποιεί τις ευκαιρίες της τώρα θα καθορίσει επίσης τη μοίρα της Γερμανίας και της Ευρώπης τις επόμενες δεκαετίες, πρόσθεσε ο καγκελάριος και δήλωσε ότι η Γερμανία πρέπει να είναι ισχυρή και να αναλάβει τον ηγετικό της ρόλο. Αυτό περιλαμβάνει πάνω απ’ όλα μια ανταγωνιστική οικονομία, επισήμανε, τόσο για την Γερμανία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντός των προσεχών ετών θα κριθεί εάν η ΕΕ θα παραμείνει ανεξάρτητη οικονομική δύναμη ή θα γίνει «παιχνιδάκι» της Κίνας, σημείωσε και επανέλαβε την ανάγκη η Ευρώπη να κερδίσει νέες αγορές και να δημιουργήσει νέες συνεργασίες, στο πρότυπο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τον Καναδά και χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Στην ίδια ομιλία ο Φρίντριχ Μερτς ζήτησε ταχεία ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της ΕΕ και τόνισε ότι η γνώση που πλέον διαθέτουμε πρέπει να μετατραπεί σε αποφάσεις, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ‘Αμυνας στο επίκεντρο του συντονισμού, ενώ επανέλαβε τον στόχο του, η Bundeswehr να γίνει ο ισχυρότερος συμβατικός στρατός της Ευρώπης. «Το ΝΑΤΟ ωστόσο ήταν και παραμένει η ραχοκοκαλιά της διατλαντικής αμυντικής ικανότητάς μας», ξεκαθάρισε και διαβεβαίωσε ότι «ούτε οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις ούτε η Συμμαχία απειλούν οποιονδήποτε». Μόνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν απειλεί την ασφάλεια στην Ευρώπη, ανέφερε, με υβριδικές επιθέσεις, drones, δολοφονίες, διάδοση ψευδών πληροφοριών και κατασκοπεία και τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει τα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να προχωρήσει σε νέες κυρώσεις. «Μέχρι στιγμής ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει να διαπραγματευτεί. Θέλει να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς και γι’ αυτό ο πόλεμος θα πρέπει να καταστεί γι’ αυτόν ακριβότερος απ’ ό,τι μια ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων», δήλωσε και επανέφερε τη πρότασή του για χρήση των ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως δάνειο προς την Ουκρανία. «Δεν θέλουμε με αυτό να παρατείνουμε τον πόλεμο, αλλά να τον τελειώσουμε και θέλουμε και η Ρωσία να αντιληφθεί ότι δεν τα έχει υπολογίσει σωστά – η στήριξή μας προς την Ουκρανία δεν θα καμφθεί και δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει ότι θα αντέξει περισσότερο από εμάς», είπε.

Αναφερόμενος στο «ιστορικό γεγονός της εβδομάδας», την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν από την Χαμάς και την εκεχειρία, ο καγκελάριος ευχαρίστησε τους εμπλεκόμενους ηγέτες και κυρίως τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Από την Δευτέρα, υπάρχει νέα ελπίδα για πραγματική και διαρκή ειρήνη στην περιοχή», σημείωσε.

