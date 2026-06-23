“Φουρτούνες και Μπουνάτσες” στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων και οι Εκδόσεις Πυξίδα της πόλης µας διοργάνωσαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 19:00, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, την παρουσίαση του βιβλίου «Φουρτούνες και Μπουνάτσες» του αγαπητού µας Θοδωρή Παπαραφτάκη.

Ο Θοδωρής Παπαραφτάκης, δάσκαλος στο επάγγελµα, γεννήθηκε στο Μάλεµε Χανίων στις 10 Απριλίου 1941. Όταν ήταν µόλις σαράντα ηµερών, οι Γερµανοί σκότωσαν τον πατέρα του. Έτσι, η µητέρα του, η Ελένη, στάθηκε γι’ αυτόν και µάνα και πατέρας.

Φοίτησε στο Δηµοτικό Σχολείο Μάλεµε και στο Γυµνάσιο Χανίων, ενώ σπούδασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδηµία Αθηνών, όπου και µετεκπαιδεύτηκε.

Πριν διοριστεί ως δάσκαλος, εργάστηκε ως εργάτης σε διάφορες επιχειρήσεις, σε ελαιουργεία, οινοποιεία και εφηµερίδες. Στη συνέχεια εργάστηκε ως διαφηµιστής στην εταιρεία ΔΙΤ.Σ. Α.Ε. στην Αθήνα και ως βοηθός λογιστή στην εταιρεία Α.Ε.Α. Καλπίνης και Ν. Σίµος στον Πειραιά. Για να είναι άριστος στη δουλειά του, φοίτησε σε ιδιωτική σχολή λογιστών.

Μετά από όλα αυτά, διορίστηκε το 1966 δάσκαλος στο Δηµοτικό Σχολείο Γερανίου Κυδωνίας Χανίων και ακολούθως υπηρέτησε σε άλλα σχολεία του νοµού. Ως εκπαιδευτικός αφιέρωσε τη ζωή του στα παιδιά. Ήταν εργατικός, αγαπητός και µε δύναµη ψυχής µετέδιδε τις γνώσεις του στους µαθητές του.

Η εργατικότητά του ήταν παροιµιώδης, ιδιαίτερα τα πέντε χρόνια που είχαµε την τύχη να συνεργαστούµε, µετά τη συνταξιοδότησή του, στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Μαυροµατάκη «Μητέρα».

Η πρώτη συγκέντρωση γνωριµίας µε τους γονείς στο σχολείο µας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Ήταν αγχωµένος, όπως και εγώ, για το πώς θα τον υποδέχονταν οι γονείς, αφού ήταν ήδη συνταξιούχος. Ήµουν όµως βέβαιη ότι θα τον αγαπούσαν και θα τον εµπιστεύονταν, όπως και έγινε. Η θετική αύρα που εξέπεµπε και οι γνώσεις που διέθετε αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις για µια άψογη συνεργασία.

Στο πρόσωπό του συνυπήρχαν η εµπειρία τόσων χρόνων στην εκπαίδευση και η δύναµη, το κέφι και η µαχητικότητα ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Ένας συνδυασµός που µόνο επιτυχία µπορούσε να προϋποθέτει.

Με τον Θόδωρο συνεργαστήκαµε άψογα. Τον αγαπώ, τον εκτιµώ και του οφείλω ευγνωµοσύνη για τα πέντε υπέροχα χρόνια συνεργασίας στο σχολείο µας.

Από τότε, τον ίδιο, την αγαπηµένη µου Στέλλα, τη σύζυγό του, καθώς και τα παιδιά και τα εγγόνια τους, τους αισθάνοµαι πλέον αγαπηµένους φίλους.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισµένο κλίµα. Ο Αντώνης Μαυροµατάκης, στα λόγια που απηύθυνε, συνέδεσε τη ζωή του κ. Θοδωρή µε δικά του παιδικά βιώµατα, συγκινώντας το κοινό.

Την παρουσίαση του βιβλίου πραγµατοποίησαν η Δρ Πόπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, πρώην Διευθύντρια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων και πρώην Σύµβουλος Νηπιαγωγείων, ο Αντώνης Μαυροµατάκης, δάσκαλος και ιδρυτής των Εκπαιδευτηρίων Μαυροµατάκη «Μητέρα», και ο Κώστας Μανωλάκης, δάσκαλος και Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Μαυροµατάκη «Μητέρα».

Η Πόπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη και ο Αντώνης Μαυροµατάκης, που έχουν αφήσει το δικό τους σηµαντικό αποτύπωµα στην εκπαίδευση, µαζί µε τον Κώστα Μανωλάκη, που συνεχίζει να γράφει τη δική του επιτυχηµένη πορεία στον χώρο, αποτέλεσαν µια αξιολογότατη συντροφιά δίπλα στον κ. Θοδωρή.

Την όµορφη αυτή εκδήλωση συντόνισε ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων και εκδότης.

Κύριε Θοδωρα, σας ευχαριστούµε για το όµορφο βιβλίο που µας χαρίσατε.

Πρόκειται για µια ανθρώπινη ιστορία γεµάτη αγώνα, συναίσθηµα και δηµιουργικότητα.

Ακριβώς όπως είναι η ζωή. Με «Φουρτούνες και Μπουνάτσες».

Εύχοµαι το βιβλίο αυτό να αποτελεί για τα παιδιά και τα εγγόνια σας ένα πολύτιµο φυλαχτό και να θυµούνται πάντα την τελευταία παράγραφο, που

αναφέρεται στον άδικο και βίαιο χαµό της αγαπηµένης σας µητέρας και στα τελευταία της λόγια:

«Την ευχή µου να έχεις, παιδί µου».

Η ευχή της µάνας αξίωσε τον κ. Θοδωρή και τη Στέλλα να δηµιουργήσουν µια υπέροχη οικογένεια.

«Αντίο, γλυκιά µου µάνα. Θα σε θυµάµαι πάντα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ».

Σε ευχαριστώ, µάνα, που µε ανάστησες µόνη σου.

Σε ευχαριστώ που έµεινες νηστική για να µε ταΐσεις στα χρόνια της Κατοχής.

Σε ευχαριστώ που µε σπούδασες. Σε ευχαριστώ.